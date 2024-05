Multitudinari ‘tardeo’ solidari del Rotary Club

El carrer Sant Miquel es va tancar ahir a la vesprada i lluïa un aspecte diferent de l’habitual per una bona causa. Qui s’apropara a aquest cèntric vial de Vila-real va veure barres per a poder prendre alguna consumició i diferents actuacions musicals, però el rerefons d’aquesta iniciativa és molt més bonica i altruista.

Els promotors van ser els integrants del Rotary Club de Vila-real, que va organitzar un tardeo solidari en favor de l’associació Pintando el Camino en Rosa-Aspanion. Es van trencar totes les expectatives i, segons l’organització, es van donar cita unes 1.800 persones. Els diners recaptats seran perquè els xiquets amb càncer de l’entitat puguen gaudir en un campament d’estiu juntament amb els seus germans.

L’objectiu fonamental de la vesprada musical, en la que va col·laborar Mediterráneo, era aconseguir fons de manera benèfica per a aquest propòsit, però, al mateix temps, des del Rotary volien aprofitar per a «donar-se a conéixer a la societat vila-realenca». Reconeixen que molta gent pot pensar que són una «associació selecta o exclusiva», de manera que per a apropar-se més al veïnat i ajudar a una ONG a obtindre beneficis, van decidir impulsar i llançar aquesta vesprada musical.

Des del Rotary indiquen que no ha sigut una tasca tan senzilla preparar aquest esdeveniment, ja que «és pràcticament impossible tancar el carrer de Sant Miquel», per la qual cosa molts dels integrants han deixat a un costat inclòs els seus quefers empresarials per a poder tirar endavant aquest tardeo a Vila-real.

Varietat musical

Amb permís del FITCarrer, el tram del carrer que hi ha enfront de La Casa Encantada, es va convertir ahir en un epicentre festiu per un bon motiu durant quasi cinc hores. A més d’un gran ambient distés, hi havia una considerable oferta musical. En primer lloc, el grup Konecta 80’s va versionar cançons populars del pop-rock espanyol de la dècada dels huitanta i, després, els deejays Esteban Mañanós i Pablo Martín van punxar sessions de remember per al públic. Tots van actuar de manera benèfica.

Vista la gran acollida que va tindre aquesta primera edició del tardeo, des del Rotary Club de Vila-real mostren la seua intenció d’intentar que l’acte solidari no siga una festa aïllada de manera puntual, sinó que es puga consolidar en el temps i l’any que ve puguen tornar a celebrar-lo per a ajudar a recaptar fons que es destinarien a una altra entitat.