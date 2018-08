Las 10 frases 'Made in Spain' con las que te sentirás identificado

El lenguaje está bastante condicionado por la rutina. Hay situaciones que requieren expresiones o frases bastante simples, que son casi universales. Da igual que seas alemán, inglés o francés, porque la reacción va a ser igual.

Pero hemos dicho 'alemán, inglés o francés', y ahí no entra el español. Porque en España el lenguaje es otra cosa, y esta cuenta de 'Frases Made in Spain' lo demuestra comparando situaciones en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.

Estas son diez de las situaciones con las que te identificarás:

1) Sabemos que no vas a ir. Pero ok. Tú queda bien, ante todo educación, que ya tendrás tiempo de poner excusas.

🇫🇷 No voy a ir

🇩🇪 No voy a ir

🇮🇹 No voy a ir

🇬🇧 No voy a ir

🇪🇸 ¿Hasta qué hora vas a estar?. Ok, yo te aviso si eso — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 24 de mayo de 2018

"Te aviso si eso" es primo hermano del "a ver si quedamos". 2) La preocupación de las madres sí que es universal. Hijo, ten cuidado. Hija, no hagas esto. Hijo, no digas esas cosas. Pero en España vamos más allá.

🇫🇷 Adiós hij@, que te lo pases bien

🇩🇪 Adiós hij@, que te lo pases bien

🇮🇹 Adiós hij@, que te lo pases bien

🇬🇧 Adiós hij@, que te lo pases bien

🇪🇸 ¿Te has puesto una muda limpia? No vaya a ser que te pase algo y tengas que ir al hospital — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 27 de mayo de 2018

3) Que las madres españolas son especiales no cabe duda. La madre inglesa pasa de ti. ¿Te vas? Ok. Pero la española se guarda esa frase como si fuera la última que fueras a pronunciar.

🇫🇷 ¡Mamá, me voy!

🇩🇪 ¡Mamá, me voy!

🇮🇹 ¡Mamá, me voy!

🇬🇧 ¡Mamá, me voy!

🇪🇸 ¿Cómo qué te vas? ¿Dónde? ¿Con quién? Todos los días fuera, ¿te crees qué esto es un hotel? Y encima querrás que te de dinero. Ya me echarás de menos el día que me muera ¡Ayy el día que yo falte! — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 28 de mayo de 2018

4) Volvemos a lo de relacionarnos con la gente. Esto que conoces a una persona en un ascensor random, cruzas cuatro palabras sobre el mal tiempo que hace en junio, y así sin quererlo os dais el teléfono y quedáis en hablar.

🇫🇷 No me interesas

🇩🇪 No me interesas

🇮🇹 No me interesas

🇬🇧 No me interesas

🇪🇸 Te mando un whatsapp y vamos hablando — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 26 de mayo de 2018

Sabes que será otro número acumulado en la SIM. Luego en un par de años te preguntas quién es el tal 'Mariano ascensor'. 5) Sales el sábado. Pero sin intención ninguna. Una cerveza y a casa, que la semana ha sido muy larga.

🇫🇷 ¡¡Fiestaaaaa!!!

🇩🇪 ¡¡Fiestaaaaa!!!

🇮🇹 ¡¡Fiestaaaaa!!!

🇬🇧 ¡¡Fiestaaaaa!!!

🇪🇸 Hoy salimos pero de tranquis, ¿eh? — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 1 de junio de 2018

6) Pero luego el domingo pasa lo que pasa. No estamos para nadie. Qué feliz domingo si estás en el sofá deseando haber salido "de tranquis".

7) Llega el lunes y estás comentando la jugada, recreando situaciones sin mucho sentido, porque ni te acuerdas. Para qué te esforzarás en recordar los nombres si vas a terminar llamándoles siempre igual.

🇫🇷 Personas de identidad desconocida

🇩🇪 Personas de identidad desconocida

🇮🇹 Personas de identidad desconocida

🇬🇧 Personas de identidad desconocida

🇪🇸 Fulanito y Menganito — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 30 de mayo de 2018

8) Qué me dices de cuando tienes la ropa tirada por toda la casa, los cacharros sin fregar, el suelo pisoteado de la lluvia... ¿Está sucio? No, lo siguiente:

🇫🇷 Muy sucio

🇩🇪 Muy sucio

🇮🇹 Muy sucio

🇬🇧 Muy sucio

🇪🇸 Hay mierda para parar un tren — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 3 de junio de 2018

9) En España, toda situación que parece simple se convierte en un drama lingüístico. Lo que vienen siendo amenazas.

🇫🇷 Ten cuidado hijo, te vas a caer

🇩🇪 Ten cuidado hijo, te vas a caer

🇮🇹 Ten cuidado hijo, te vas a caer

🇬🇧 Ten cuidado hijo, te vas a caer

🇪🇸 ¡¡Cómo te caigas, encima cobras!! — Frases Made in Spain (@FrasesMadeSpain) 25 de mayo de 2018

10) Qué mejor manera de despedir este 'top 10'...