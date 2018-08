De Barack Obama a Elton John, el mundo llora la pérdida de Aretha Franklin

De Barack Obama a Barbara Streisand pasando por Bill Clinton. De los Detroit Lions a Carole King, pasando por Lenny Kravitz, Diana Ross, Hugh Jackman, John Legend y Clive Davis. Y sin olvidar a Elton John y Mick Jagger. El mundo de la política y de las artes lamenta la muerte de Aretha Franklin.

Bill y Hillary Clinton han sido de los primeros en reaccionar con un comunicado en el que afirman "lloran" la muerte de la artista, "uno de los mayores tesoros nacionales de Estados Unidos" y que concluye: "Nuestros corazones están con su familia y sus innumerables admiradores". Pero los más emocionados han sido, sin duda, el matrimonio Obama, Barack y Michelle, que han hecho público un comunicado en el que presentaban sus respectos a la gran dama: "En su voz, podíamos sentir nuestra historia: nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto ganado con tanto esfuerzo. Nos ayudó a sentirnos más conectados, más esperanzados, más humanos. Y a veces ella nos ayudaba a olvidarnos de todo lo demás y bailar". El expresidente no olvidó que Aretha Franklin actuó en su primera toma de posesión.

Our deepest condolences to the family and friends of Aretha Franklin.



Aretha was a groundbreaker and an icon whose legacy will live on forever. pic.twitter.com/dmYrfpDOjC — Detroit Lions (@Lions) 16 de agosto de 2018

“La historia de los Estados Unidos surge cuando Aretha canta -llegó a escribir Obama-. Nadie encarna más plenamente la conexión entre el espíritu afroamericano, el blues, el R. & B., el rock and roll, la forma en que las penurias y el dolor se transformaron en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza”.

Otro de los primeros en reaccionar, esta vez a través de Twitter, ha sido el alcalde de Detroit, Mike Duggan, la ciudad donde vivía y ha muerto la diva del soul: "Se ganó el amor y el respeto de millones de personas, no solo por ella misma, sino por la ciudad que tanto amaba y que llamaba hogar. Estamos profundamente entristecidos de que ella haya fallecido".

I was honored to present Aretha Franklin with the key to our city last year at her last show in Detroit. She earned the love and respect of millions of people, not just for herself, but for the city she loved so dearly and called home. We are deeply saddened that she has passed. pic.twitter.com/XyirDp2u6b — Mayor Mike Duggan (@MayorMikeDuggan) 16 de agosto de 2018

Pero donde más se ha notado el pesar por la muerte de Aretha Franklin ha sido en el mundo de la música. Elton John, John Legend, Liam Gallagher, Diana Ross y Carole King han destacado su admiración por la cantante

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16 de agosto de 2018

RIP Aretha Franklin what a voice x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 16 de agosto de 2018

También artistas nacionales como Enrique Bunbury o Amaral han querido despedirse de la Reina del Soul