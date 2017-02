«Estoy indignada, mi padre podría estar muerto y exigimos justicia»

Indignados y muy enfadados. Así se muestran los familiares de César Val, el ciclista de 67 años que lleva 13 días ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón con graves lesiones, a causa del atropello que sufrió el día 27 de enero en el Camí la Plana. Y es que el conductor que lo arrolló se dio a la fuga sin auxiliarlo y todavía sigue huido, en paradero desconocido.

«Mi padre podría estar muerto. No entendemos cómo alguien puede atropellarlo y dejarlo tirado en el suelo, sin importarle lo más mínimo su vida. Estamos muy cabreados y exigimos justicia y que pillen a quien lo hizo para que no salga impune y no pueda volver a repetirlo», ha explicado María Val, hija de la víctima, en declaraciones a Mediterráneo. «Todavía no he podido verlo. Vivo en Inglaterra con mis tres hijos y estoy deseando poder viajar a Castellón. Él lo está pasando muy mal porque tiene muchos problemas respiratorios, debido a que se le encharcaron los pulmones, y múltiples fracturas. Es un hombre muy activo y nos han dicho que la recuperación será muy lenta y durará meses», ha confesado la joven con tristeza.

Los datos sobre el coche que se lo llevó por delante a César Val o acerca de la persona que lo conducía son prácticamente inexistentes. No hay imágenes del accidente y los testigos no se fijaron en la matrícula ni el color del turismo. Por ello, la Policía Local de Castellón ha solicitado colaboración ciudadana para que todo aquel que viera algo sospechoso el día 27, sobre las 20.30 horas, en el Camí la Plana lo comunique a los investigadores del caso.

«NO RECUERDA CASI NADA» / «Mi padre no recuerda casi nada, está resignado y triste. Solo sabe que algo le golpeó mientras él iba en bici. Tiene la certeza de que él no se cayó solo. La verdad es que no sabe ni cómo llegó hasta el hospital», ha recordado su hija, quien sostiene que «una cosa es tener un accidente por un despiste, le puede pasar a mucha gente, pero otra muy diferente es que lo dejes ahí, en el suelo, y que te vayas sin avisar a nadie».

La familia ha insistido en que sus deseos son que César Val se recupere de sus lesiones «lo antes posible» y que la policía «localice al responsable del atropello».

Sus allegados han destacado que el ciclista llevaba el pertinente chaleco reflectante cuando fue derribado, así como las luces reglamentarias. «Él tomó todas las precauciones, no hizo nada malo, no cometió ninguna imprudencia y no entendemos por qué no lo auxiliaron», han criticado.

Fue una pareja quien se percató de la presencia de César Val en el suelo, en medio de la oscuridad, una vez el conductor que lo golpeó ya se había fugado. Detuvieron su coche y, al percatarse de que era un ciclista herido, avisaron de inmediato al 112. Una unidad del Servicio Médico Urgente (SAMU), así como varias patrullas, se personaron en el lugar. La víctima ingresó en el Hospital General en estado muy grave.

Cabe recordar que dos días después del atropello a César Val moría un ciclista, atropellado por un conductor de 18 años, y que no tenía carnet, en el camino del Serrallo del Grao.