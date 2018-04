300 vecinos de Vila-real estarán en el Dia de les Paelles, hasta ahora solo para peñas

No ha sido masiva, pero sí satisfactoria para la Comissió de Penyes la respuesta a su iniciativa de abrir el popular concurso de paellas para peñas a la participación de cualquier otro colectivo o vecino de la ciudad, aunque no se forme parte de la entidad.

Y es que, según informa a Mediterráneo el vicepresidente de la Comissió, Borja Llop, en total son 300 personas no vinculadas a la asociación las que han decidido apuntarse a la primera de las más multitudinarias citas gastronómicas de las fiestas de Sant Pasqual --que se desarrollarán del 11 al 20 de mayo--, y que también repite éxito para las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.

De esta forma, los ciudadanos por libre se sumarán a los más de 1.700 peñistas --de unos 70 colectivos miembros de la entidad organizadora-- que también han confirmado su participación en un evento que, en su ímpetu de aumentar su colaboración con la sociedad, la Comissió de Penyes decidió abrir al vecindario.

Llop explica que las nuevas incorporaciones se ubicarán en el espacio más próximo a la Torre Motxa del recinto de La Murà en el que, desde septiembre del 2014, se desarrolla esta actividad festiva. «Hay sitio suficiente para acoger a los vecinos que han decidido unirse a la cita», afirma.

«En general, se trata de grupos de amigos y colectivos que no están en la Comissió y que, de esta manera, se implican en uno de los acontecimientos que concentran mayor cantidad de personas en estos festejos», añade.

Llop matiza que «se les hará entrega del mismo lote que a las peñas integradas en nuestra entidad, aunque estas tendrán como aliciente que contarán con cerveza y helado gratis que se aportan desde la organización».