L’Alcora repartix poals per a recollir els residus porta a porta

L’Alcora comença a repartir els poals als veïns del barri de Sant Jaume, més conegut com del camp de futbol, on el pròxim 6 de maig l’Ajuntament iniciarà la implantació progressiva de la nova recollida de residus porta a porta.

Les jornades de repartiment per part del personal de la campanya i de l’oficina municipal de Medi Ambient es duran a terme en la plaça del carrer Serreríes, on part dels quals ja es van repartir ahir a la vesprada de 16.00 a 20.00 hores. Estaran també avui distribuint de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00; i demà de 10.00 a 14.00 hores.

Els poals són el material necessari per a participar. Es repartiran dos, un més xicotet i airejat per a separar la fracció orgànica a casa i un altre més gran per a traure al carrer amb una bossa dins.

Dos per família

Hi haurà un kit de dos poals per a cada família. Aniran identificats amb un codi informàtic, que es vincularà amb l’usuari mitjançant una app. Això permetrà fer un seguiment del sistema de recollida, avaluar-lo i adaptar-lo i també servix per a identificar als usuaris que no fan un ús correcte del sistema o que necessiten més informació sobre el servici. Este seguiment podrà consultar-lo el veïnat accedint a l’àrea privada de l’aplicació mòbil vinculada al sistema.

L’alcalde, Samuel Falomir, manifesta que la implantació d’este nou model la llei del qual ve d’Europa «és progressiva i de la mà dels veïns», matisant que si no arriba a funcionar es prendria una altra decisió a l’ésser una prova pilot. Però subratlla que l’ajuntament s’ha decantat per este mètode perquè creu que és millor i econòmicament perquè la taxa que estaran obligats a pagar els veïns per llei a partir de l’any 2025 diu que com més es recicla menys es paga.

Els veïns hauran de traure a la porta de casa els dilluns la fracció reste amb el poal marró gran, o siga els residus que no són ni orgànics, ni envasos de cartó, plàstic, vidre o voluminosos i perillosos. Per la seua part, els dimarts, divendres i diumenge en el mateix poal gran l’hauran de traure l’orgànic (restes de menjar), és a dir només cal un poal estos dies i en horari de 20.00 a 23.00 hores.