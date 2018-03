Calleja: 'El equipo está entero y recuperado anímicamente'

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha analizado la actualidad del equipo ante la salida el domingo a Las Palmas. Sobre altas y bajas, el técnico ha confirmado lo siguiente: "Nico llega para el fin de semana y supondrá un soplo de aire fresco al equipo porque nos da muchísimas soluciones. Tiene movilidad, desmarque, profundidad y es un futbolista importante". No contará, salvo mayúscula sorpresa, con Javi Fuego: "No ha podido entrenar porque le molesta el tobillo y no creo que sea convocable".

En materia deportiva, Calleja confirma que el vestuario ha pasado página a los últimos malos resultados: "Estamos bien. El equipo está entero, con confianza y recuperado anímicamente. Nos quedan 11 partidos que tenemos que afrontar como una nueva Liga". A la hora de buscar los porqués del bajón, el entrenador del Villarreal ha señalado lo siguiente: "Llevábamos un mes muy cargado de partidos, poco tiempo para entrenar y faltaba aclarar unos conceptos. Esta semana ha venido muy bien para coger fuerzas, desconectar y pensar en lo que nos queda. Vamos a luchar hasta el final".

Sobre el encuentro frente a la UD Las Palmas, Javi Calleja reconoce que ganar en la isla "no será fácil porque los equipos que están abajo pelean hasta la extenuación, consiguió un empate contra el Barça y están poniendo mucha dificultad a cualquier rival. Debemos volver a recuperar nuestro juego, centrarnos en nosotros".