Con el verde de los helechos dominando el escenario del Jardín del Botánico Pau de Segorbe y sin ninguna flor como gesto de solidaridad con los vecinos de la comarca que este mismo mes se han visto afectados por el incendio forestal que ha asolado la cabecera del río Palancia, la joven Carmen Gómez Climent fue proclamada en la noche de este sábado reina mayor de las fiestas patronales de Segorbe que se prolongarán hasta el día 11 de septiembre.

Su madre, la alcaldesa de la ciudad, Mª Carmen Climent García, fue la encargada de imponerle la medalla acreditativa de su cargo, y la reina saliente, María Rubicos Álvarez, le colocó la banda roja, propia de su condición.

El tiempo fue respetuoso con el acto y a pesar de los conatos de lluvia registrados por la tarde, la noche quedo libre de fenómenos adversos, lo que posibilitó que finalmente el acto resultara multitudinario y también facilitó la presencia de representaciones festivas de otras poblaciones de la Comunitat Valenciana, como reinas y falleras de Valencia, Aldaia, Andernos les Bains, Sueras, Almedíjar, Plaza del Almudín, Jérica, Benicàssim, Soneja, Onda, Orpesa, Vila-real, les Alqueries, la Vall d'Uixó, Alzira, Burriana, Torrent y Alicante, así como instituciones como la Diputación de Castellón, la Comandancia de la Guardia Civil, la Comisión de Toros y el propio Ayuntamiento de Segorbe.

En su discurso de investidura, la nueva reina mayor de las fiestas señaló que “parece mentira que haya pasado el tiempo tan rápido. Hace 11 años que crucé esta misma pasarela con la gran ilusión de ser dama de honor de mi reina infantil y hoy lo hago, con la gran banda roja y la medalla de la ciudad, siendo este momento el sueño de cualquier niña, incluido el mío que desde entonces ya estaba pensando en cuándo llegaría la ocasión para estar en ese mismo escenario. Lo que nunca me pude imaginar ni en el mejor de mis sueños es, que esta medalla que tanto representa para mí, me la fuera a imponer mi madre”.

Carmen Gómez añadió que “No me cabe duda de que a cada una de nosotras se nos ha alegrado un poquito el alma y el corazón al despertarnos hoy, ya que se ha acabado la larga espera, (que nunca pudimos imaginar que sería tan larga), desde que en Febrero del 2020 supimos que seriamos las próximas en estar aquí arriba. No sé a vosotras, pero para mí esta noche es la más clara y brillante que me ha tocado vivir hasta hoy".

Mantenedora

Por su parte, la mantenedora, Carmen Serrano Durbá, mostró su orgullo de ser segorbina y explicó las raíces que mantiene en la ciudad del Palancia. Dirigiéndose a la reina y las componentes de las componentes de la corte de honor, señaló: “Vosotras pertenecéis a la generación Z, las jóvenes del siglo XXI. La primera generación que ha hecho del uso de la tecnología una herramienta habitual fácilmente disponible desde una edad temprana, por lo tanto, la generación que tiene un “vínculo digital” con Internet. La tecnología móvil, las redes sociales e internet son imprescindibles para vosotras. Las usáis para relacionaros socialmente, aprender y estar al día. La tecnología ha dado movilidad e inmediatez a vuestra forma de vida. Y la dará también a vuestra forma de vivir las fiestas”. También indicó que “Vosotras sois las segorbinas del presente, del futuro próximo y las futuras madres de los segorbinos que nos sucederán y proseguirán con nuestras fiestas. Tenéis la responsabilidad de continuar y mejorar lo que ahora heredáis, de hacerlo cada vez más grande, manteniendo su esencia, pero incorporando las tendencias del futuro. ¡Quizás pronto tengamos entradas de toros en el metaverso!... Sea lo que sea, no olvidéis la verdadera naturaleza de las tradiciones de un pueblo que a lo largo de su historia ha sabido generarlas, preservarlas y mejorarlas”.

Un ramillete de fuegos artificiales puso el punto final al acto de proclamación que se prolongó hasta las dos de la madrugada.