La denuncia del atleta del Facsa Playas de Castellón: «Represento a España con orgullo, pero me duele leer ciertas cosas»

Thierry Ndikumwenayo debería estar disfrutando su primer récord de España como atleta 100% español... pero no. El estandarte del Facsa Playas de Castellón, que el sábado estableció una nueva plusmarca en los 5.000 metros en ruta con un tiempo de 13 minutos y 17 segundos (a un extraordinario ritmo de 2:39 el kilómetro), ha publicado en X, la antigua Twitter, un comunicado en el que se queja de los ataques hacia su persona.

El atleta de origen burundés, que disputará los Juegos olímpicos de París 2024 bajo la bandera española, recuerda que lleva «muchos años en España, hablo español y he adoptado la cultura española». «Para mí no fue fácil todo esto», añade. «Algunos solo vais a hacer daño, sin conocer mi historia ni a mí personalmente», subraya. «Hago mi trabajo, pago mis impuestos, corro limpio y no veo justo criticar mis pasos», enfatiza.

«Yo me siento uno más, aunque algunos os esforcéis en intentar lo contrario», sostiene. «Represento a España con orgullo, pero me duele leer ciertas cosas», acaba.

capt / X

El éxito

Thierry Ndikumwenayo batió el pasado sábado (27 de abril del 2024), en el 5k Adizero: Road to Records de Herzogenaurach (Alemania), el récord de España de la distancia con un tiempo de 13:17, mejorando en dos segundos la anterior plusmarca nacional de Oassim Oumaiz.

Ndikumwenayo, de 27 años y perteneciente al Facsa Playas de Castellón, concluyó quinto con 13:17 -una media de 2:39 el kilómetro-, a 17 segundos del ganador, el etíope Yomif Kejelcha (13:00).