Los alcaldes que celebran los 'bous al carrer' no se plantean vetar el festejo

La portavoz del Consell, Aitana Mas, abrió la puerta este martes en rueda de prensa al debate sobre la prohibición de los 'bous al carrer', unas declaraciones que llegan después del fallecimiento de siete personas en la Comunitat Valenciana durante este tipo de festejos este verano y para las que las reacciones de las administraciones locales no se han hecho esperar. Los primeros ediles consultados por este diario apuestan por reforzar las medidas de seguridad, al mismo tiempo que reconocen que es una tradición arraigada en el territorio y no se plantean prohibirlos.

En cuanto a la posibilidad de discutir su veto, las posturas varían según el color del ayuntamiento. En Compromís, son partidarios al debate y son conscientes de que es una discusión que lleva tiempo presente en la sociedad. Desde el Partido Popular (PP), sin embargo, no lo consideran necesario. Una postura a la que se acercan algunos alcaldes del Partido Socialista del País Valencià-PSOE (PSPV-PSOE). Eso sí, ninguno se posiciona en contra de los 'bous al carrer'. Cabe recordar que, según el reglamento actual, depende de las administraciones locales que se puedan celebrar. Sin su "declaración favorable" no sería posible.

Pere Peiró (Compromís), alcalde de Petrés, está a favor de que se discuta esta cuestión, también de que el partido se manifieste al respecto. "Es una tradición arraigada, pero los tiempos avanzan y tendríamos que adaptarnos a ellos. No es de recibo que unas fiestas comporten este año siete muertos, además de las incidencias que no son tan graves y no están registradas, y también todo lo que comporta el maltrato a los animales. Todas esas cosas deberían estar contempladas", afirma. Personalmente, apuesta por llevar los 'bous al carrer' a un "contexto que sea exclusivo de plaza". Por su parte, Josep Riera (Compromís), primer edil de Meliana, recuerda que este debate lleva abierto mucho tiempo.

En Castelló, los primeros ediles de tres de las cuatro localidades de la provincia en las que Compromís gobierna en solitario defienden que el 'bou' forma parte de la cultura de la Comunitat Valenciana. Alfred Remolar, alcalde de Betxí, reconoce al Periódico Mediterráneo, que pertenece al mismo grupo editorial que Levante-EMV, el arraigo del festejo y defiende "abrir cualquier diálogo, con argumento y siempre desde el respeto". Jordi Alcon, alcalde de Vistabella, recuerda que los ayuntamientos tienen autonomía para decidir sobre su veto. El alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, se distancia de la polémica y asegura que mientras no se maltrate al animal la fiesta no le parece mal.

Desde el PSPV, José Benlloch, alcalde de Vila-real, considera que todos los debates son "positivos y enriquecen", pero cree que ha sido "desafortunada" la manera en la que Mas ha puesto sobre la mesa la cuestión. "A quien le corresponde abrir debates en el marco del Gobierno es al president", comparte. También alude al comunicado que lanzó el secretario general de su partido en Castelló, Samuel Falomir, situándose "en la defensa férrea de una tradición que es totalmente legal" y pide a Compromís que aclare a los ciudadanos antes de las próximas elecciones si prohibiría el festejo.

En Ontinyent, fuentes del ayuntamiento (PSPV) explican a este diario que el 'bou en corda' de la localidad no ha registrado ningún fallecimiento en las últimas décadas, que es una "fiesta ancestral" que mantienen y en la que el "respeto al animal es absoluto siempre". "Estamos a lo que diga el Consell", apuntan. En la misma línea, Antonio Carrascosa (PSPV), primer edil de Montroi, donde todavía hay festejos el fin de semana, defiende que "mientras haya peñas taurinas y la población lo demande" no es necesario el debate y detalla que en el municipio no se han producido accidentes de gravedad. "Son unas fiestas taurinas muy tranquilas", indica.

Asimismo, en el PP se niegan rotundamente a la prohibición de los 'bous al carrer'. "Es una tradición que tiene su arraigo en Puçol, somos un pueblo muy taurino. Las fiestas no serían lo mismo sin el 7 de septiembre (uno de los grandes días de este festejo en la localidad)", señala Paz Carceller, alcaldesa de Puçol. Además, piensa que no es el momento de abrir ningún debate. "Si se hace tiene que ser en otros términos, no como se ha planteado desde el Consell", afirma.

Para Carlos Gil (PP), primer edil de Benavites, esta discusión no es "necesaria" y en ningún caso es partidario de que se veten. "El oportunismo lleva a generar un debate que normalmente acaba siendo estéril o con imposiciones. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando todos día a día para que cada vez que organizamos un festejo minimicemos el riesgo", asegura.

Evitar los incidentes

En lo que todos coinciden es en la necesidad de reforzar la seguridad y revisar la normativa para reducir el peligro durante la celebración de los 'bous'. "Tenemos unos protocolos muy trabajados y los organizadores están siempre muy concienciados", apunta Gil. No obstante, recuerda que estos mismos "tienen que ser un documento vivo que se vaya actualizando continuamente a medida que se vayan detectando errores".

De igual modo, Benlloch defiende que, aunque "funcionan bastante bien", no hay que "dejar de pensar cómo podemos mejorarlos", siempre teniendo en cuenta que el riesgo cero "no existe". "Son animales bravos, todo el mundo debe ser consciente", indica Carrascosa. Una cuestión que también tienen muy presente en el resto de consistorios.

"De cara al 7 de septiembre, esperamos que la gente se comporte cívicamente y que sean conscientes de que se ponen delante de un toro, al que se le tiene que tener respeto, y que deben estar en plenas condiciones físicas y mentales, sin haber bebido y sin haber consumido drogas", declara Carceller, quien comparte que recientemente lanzaron una campaña, 'Viu els bous en mode 0,0', para prevenir el consumo.