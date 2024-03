Una menor en patinete pierde la conciencia tras una caída en Castelló

Una menor de edad ha resultado esta tarde herida en un accidente de tráfico en la avenida Casalduch de Castelló. La víctima, que circulaba en patinete, ha sufrido una caída fortuita frente al IES Matilde Salvador, en la que no se ha visto implicado ningún otro vehículo, y ha perdido la conciencia, según confirman fuentes de la Policía Local de Castelló.

Al lugar de los hechos se han trasladado una unidad del SAMU y patrullas de agentes municipales, además de la unidad de atestados para investigar las circunstancias que han rodeado a la peligrosa caída, que tuvo lugar a las 15.40 horas.

La menor presentaba una herida en la cabeza --no se ha podido precisar si la accidentada llevaba casco o no-- y, tras ser reconocida in situ ha sido derivada al Hospital General de Castellón en ambulancia. Asimismo, al ser menor de edad, ha sido avisada la progenitora y responsable legal de la herida.

Incendio en una zona de cañar

Además, esta misma tarde bomberos del Ayuntamiento y policías locales han intervenido a las 16.00 horas en el camí de la Galenca de la capital por un incendio en una zona de cañar. Por la proximidad de las llamas a una casa, se ha tenido que solicitar por parte de los agentes intervinientes que salieran de la misma una mujer y su perro que, por suerte, no han resultado heridos.

Los bomberos han extinguido el fuego sin que se produjeran daños materiales de relevancia, según las mismas fuentes.