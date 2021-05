Los 41.000 trabajadores por cuenta propia de Castellón ya pueden respirar tranquilos. El Gobierno ha reculado y ha pactado con las principales asociaciones de autónomos prorrogar las ayudas por cese de actividad (el conocido como paro de los autónomos) hasta el 30 de septiembre y sin restricciones para todos aquellos que hayan agotado su periodo de cotización. Un cambio que va a suponer que 4.800 profesionales de la provincia puedan seguir recibiendo la ayuda.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había trasladado en los últimos días a las principales organizaciones de autónomos un endurecimiento de la mayoría de los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad, unos cambios que según estimaba la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) iban a dejar fuera a nueve de cada diez profesionales de Castellón que en estos momentos cobran la prestación. Es decir, unos a 4.300 de los casi 4.800 que la reciben.

Escrivá planteaba que para acceder a las ayudas públicas, los autónomos debían demostrar unas pérdidas del 75% de sus rendimientos durante el segundo y tercer trimestre de ese 2021 con respecto a los del segundo semestre del 2019 y no haber agotado los periodos de cotización generados para cobrar la prestación. Y en Castellón, el 90% de los autoempleados que perciben la ayuda agotaban el plazo en junio, dado que contribuir por cese de actividad no fue obligatorio hasta enero del 2019. «Solo uno de cada diez cotizaron por esta contingencia mientras no fue obligatoria», apuntan desde la asociación ATA.

Finalmente, las organizaciones de autónomos han ganado uno de los pulsos más ajustados con el Gobierno y todos los profesionales que se benefician ahora de las ayudas por cese de actividad lo seguirán haciendo hasta el 31 de septiembre. Se trata de una prestación que afecta a aquellos trabajadores por cuenta propia que han visto limitada su actividad económica por las restricciones y que compatibilizan su trabajo con la ayuda. «Nadie se va a quedar atrás. Tras largos días de negociación, hemos ido acercando posturas», explicaron anoche desde ATA que apuntaron que «todos los que lo necesitan» van a seguir cobrando y los que no «pueden acogerse a exoneraciones en las cotizaciones».