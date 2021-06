¿Cómo afrontan los emprendedores de Castellón los cambios en la factura de la luz? ¿Es posible ahorrar para afrontar el sobrecoste que se avecina?

JOAQUÍN DEUSDAD, con hotel y restaurante (Cinctorres): «Tengo listo un presupuesto de placas solares de autoconsumo»

Joaquín Deusdad, al frente del hotel rural y restaurante El Faixero, de Cinctorres, explicó que en su sector hay empresarios, como él mismo, que están apostando «por mitigar el recibo de la luz con autoconsumo, aprovechando que están saliendo ayudas, para colocar placas solares en tejados. Yo ya tengo un presupuesto listo e igual lo pongo en marcha este mes». En cuanto a los cambios en el recibo, «los asesores nos dicen que esperemos a ver el primer mes cómo afecta». Y añadió: «A mediodía, de dos a cuatro, es el turno de comidas y está la tarifa media valle y no sé cuantificar el impactos. Durante los servicios es cuando consumes más luz, abres y cierras más las cámaras frigoríficas, y no por la noche. Es como la nevera de casa, al abrirla más veces, gasta más luz».

JUAN R. ADSUARA, con panadería (Almassora). «He encargado un estudio energético y completaré la renovación a led»

El presidente de Covaco Castellón-Confecomerç y también panadero, Juan R. Adsuara, explica que «la subida de la luz es, tras el covid, otra piedra en el camino». En su caso, ha encargado a una consultora un estudio de consumo energético según las tarifas de cada empresa. «Si me quedo como ahora con la misma compañía pagaría en torno a 400 euros más de energía al año. En agosto me toca renovar y no sé si cambiaré», indicó. En la panadería consume mucho la maquinaria, «los hornos eléctricos ya casi han desaparecido, salvo alguno pequeño, se utilizan de gas natural o gasoil». «Ya cambié bombillas a led pero completaré la renovación. Muchos compran frigoríficos de bajo consumo. Pero hagas lo que hagas, de luz uno acaba pagando más de un año a otro».

JUAN HERNÁNDEZ, con barbería (Castelló): «Hay quien probará a colocar en los termos un temporizador»

Juan Hernández Gil es secretario del gremio provincial de peluquería y recuerda cómo «hace unos años ya se hizo un plan de cambio de bombillas a led, con un 50% del coste de la instalación subvencionada. Yo mismo lo implanté en mi barbería. Pero ahora intentar ahorrar es más complicado de lo que parece». Y citó que «lo más habitual que escucho es que en muchas peluquerías están colocando temporizadores en los termos. Al ser eléctrico calienta el agua y te la mantiene así con la resistencia. Entonces, se calienta por la mañana, se utiliza un rato el agua, y luego el temporizador hace que se conecte un poco más adelante evitando las horas más caras de la mañana. No sé si tendrá mucha repercusión».

Casos prácticos: un estudio energético Desde la asociación de instaladores eléctricos de Castellón, la consultora Symelec ha efectuado una simulación del sobrecoste que puede suponer para una micropyme el gasto de la luz a partir de ahora, con el cambio de periodos tarifarios que entró en vigor el pasado 1 de junio, el peso al alza de los peajes, etc. De partida, los contratos hipotéticos analizados son 2.0 TD, contratos BT con potencia contratada menor de 15 Kw. Los datos de partida son los precios reales de contratos existentes, tanto en potencia como en energía, y el correspondiente paso a los nuevos periodos. Con nuevos contratos, los precios serían más altos, por el aumento de precio de la energía. Caso 1: Una tienda de barrio que consume poca luz, abre de 9-14, y 17-20.30 h, de lunes a viernes, con una potencia de 5kW. Cierra todo el fin de semana (justo cuando es más barata y cuando está cerrada tiene consumo muy bajo). Puede llegar a pagar de 100 a 400€ más al año.

Caso 2: Un bar pequeño-mediano abre de lunes a sábado de 8 a 23 h, con 10 kW. Aún cerrado los domingos y festivos, sus cámaras de frío gastan. Podría abonar de 30 a 60 € más. Conclusiones: Respecto a una doble tarifa 2.0 DHA anterior la subida es mayor que respecto a una tarifa anterior 2.0 A. Cuanto más está concentrado en los periodos caros nuevos (sobre todo P1 días laborables de 10 a 14 h y de 18 a 22 h), mayor es la subida, siendo menor cuanto más uniforme es el consumo, tanto a lo largo del día como a lo largo de la semana (el periodo barato P3 ocupa de 0 a 8h los días laborables, y las 24 h fines de semana y festivos nacionales). Al aumentar el consumo horario, el incremento de coste es mayor: pierde preponderancia el ahorro en potencia frente al aumento de coste en energía. Si el contrato anterior era 2.1, (potencia entre 10 y 15 kW), los precios de peajes eran más caros, por lo que la subida de precios es menor, y en algunos casos se consigue ahorro con la nueva tarifa.

Eloy Ortí, presidente de AIECS: "El cambio a led ya está hecho, ahora el reto son los equipos de climatización más eficientes"

«De momento, las pymes y usuarios en Castellón están en estand-by. No ha llegado la primera nueva factura de la luz y están expectantes. Pero va a generar un cambio brutal, en los negocios, sobre todo, y van a pedir fórmulas para abaratar el coste de la luz, seguro». Así lo avanzó Eloy Ortí, presidente de la Asociación Provincial de Instalaciones Eléctricas y Actividades Similares de Castellón, (AIECS), quien añadió que «va a haber muchas peticiones para poder contrarrestar las horas punta con sistemas fotovoltaicos de autoconsumo».

En cuanto a la implantación led, según indicó, el grueso de pymes de Castellón ya tenía los deberes hechos. Ahora, los derroteros son otros: el cambio de los sistemas de climatización. «Aquí pasa a la inversa, falta un 80% de negocios por cambiar su maquinaria a otra más eficiente, que les permita conseguir ahorros de luz de hasta el 50%», agregó.

Para Ortí, «los meses de agosto y septiembre, con el uso de aires acondicionados en pequeños comercios, todo el día, si no optimizan, su factura subirá un 50%». Y aconsejó estar pendientes de las ayudas anunciadas por la Generalitat para sustituir estos equipos a nivel doméstico y empresarial.