El Consell ha cumplido el 84 por ciento de los objetivos que se marcó en el Seminari de Govern-Tardor 2020 el pasado octubre y el 85% de los acordados en el inicio de legislatura, en julio de 2019.

Así lo ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la rueda de prensa para ofrecer las conclusiones del Seminari d'Estiu del Consell celebrado en Benassal (Castellón).

Oltra, durante su intervención, ha señalado que "desde el principio de la crisis sanitaria todos los esfuerzos del Consell han ido dirigidos a evitar que se convirtiera también en una crisis económica y social" y que han dedicado "todos los esfuerzos económicos y humanos a desarrollar una vacuna social de protección de las personas y colectivos más afectados".

No obstante, ha subrayado que todo ese trabajo no ha "desviado" de la "acción de gobierno cotidiada" y que "lo urgente no ha desviado de lo importante", del "cumplimiento de los objetivos marcados".

En ese contexto, ha recordado que el anterior seminario tuvo lugar hace diez meses y en este tiempo ha habido "momentos muy dolorosos", pero también se ha visto "cómo la ciencia se ha reivindicado con la importancia que debe tener y poco a poco se nos está ayudando a retomar las actividades".

En aquel seminario celebrado en Ayora y Cofrentes en octubre de 2020 se marcaron 58 objetivos, de los que se han cumplido el 84% y están en ejecución ocho. Desde el inicio de la legislatura, se han cumplido el 85% de los objetivos marcados en el primer seminario, de julio de 2019, y un 15% están aún en ejecución, "porque muchos de ellos son objetivos vivos con un desarrollo constante", ha precisado.

OBJETIVOS EN EJECUCIÓN

En cuanto a los objetivos del pasado seminario que aún no se han completado, dos se corresponden a la Conselleria de Hacienda. Se trata, por un lado, de la aprobación del Plan Estratégico para la evaluación continua de las políticas públicas de gastos, cuyo contrato de redacción ya se ha firmado, y la adaptación del Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico de la Comunitat a los nuevos objetivos del gobierno, los planes europeos y los planes de recuperación económica.

Otro objetivo en ejecución es de la Conselleria de Justicia, que está pendiente de licitar el diseño para elaborar el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

También está pendiente, esta vez desde la Conselleria de Sanidad Universal, la actualización del 'Codi Infart', que según el balance del Consell encara la "fase final" de redacción.

Dos de los compromisos aún sin terminar se encuentran en la Conselleria de Agricultura. Por un lado, está en ejecución la elaboración del proyecto de Decreto Let de la Posidonia, y por otro, la elaboración del II Plan Valenciano de Producción Ecológica, que prevé presentarse en la primera quincena de septiembre.

Los últimos dos objetivos pendientes del anterior seminario son competencia de la Conselleria de Innovación: establecer las bases de la Institución Valenciana para la Incorporación de Investigadores de Excelencia y la constitución de la Mesa de Expertos para analizar la oferta de grados y másters del sistema universitario valenciano, que se formalizará en el inicio del próximo curso.

PENDIENTES DESDE EL PRIMER SEMINARI

En lo que respecta al primer seminario de la legislatura, celebrado en Montanejos en 2019, quedan cinco compromisos aún en ejecución: dos de Agricultura, uno de Participación, uno de Economía Sostenible y otro de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Se trata, en concreto, de la presentación del Plan Estratégico de Deporte y Actividad Física --en proceso de revisión técnica--, el anteproyecto de la Ley de Comercio Sostenible --cuya aprobación se prevé el próximo enero--, la tramitación de la Ley del Cambio Climático --a la espera de los informes del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente--, la redacción del III Plan de Saneamiento de la Comunitat --previsto antes de terminar el año--, y el buscador de publicidad institucional para la ciudadanía, que está pendiente de la autorización de publicación de la Dirección General de Promoción Institucional.