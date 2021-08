Son muros infranqueables para el coronavirus después de más de 17 meses de pandemia. Cada vez son menos, especialmente, después de esta quinta ola, pero todavía hay municipios libres de coronavirus, es decir, sin ningún contagio contabilizado por la Conselleria de Sanitat. Son siete las localidades afortunadas: Zorita, Palanques, Herbés, Castell de Cabres, Arañuel, Torralba del Pinar y Sacañet.

Se trata de municipios muy pequeños y poco poblados, de ahí la importancia todavía mayor de que hayan logrado mantener a raya el virus por la amenaza que podía suponer para sus vecinos, personas mayores en su mayoría. Pero hay alguna de estas localidades que difiere de la estadística de Sanitat y asegura que sí ha registrado algún positivo aunque no aparezca en el balance oficial. Este es el caso de Arañuel, con un censo de 150 habitantes. «Sí ha habido alguno y el pueblo de España que diga que no lo ha tenido no dice la verdad», señala el alcalde, Justo Palomares.

Más de medio centenar de municipios esquivan la quinta ola

La explosión de contagios entre la población más joven, que no está vacunada, por una cierta relajación de las medidas anticovid a principios del verano y, especialmente, la irrupción de la variante delta mucho más contagiosa provocó una quinta ola que fueron pocos los expertos que auguraron que pudiera tener tales dimensiones en cuanto a número de nuevos positivos se refiere. De todos modos, a pesar de que la afección en los grandes municipios de la provincia ha sido grande, sobre todo en la costa, hay más de medio centenar de localidades de las ocho comarcas castellonenses, especialmente, del interior que han conseguido esquivar este repunte en los positivos y mantenerse en la nueva normalidad, es decir, con una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Se trata en la mayoría de los casos de poblaciones que durante el invierno tienen un número de habitantes reducido, pero que en los meses de verano sí experimentan una importante llegada de visitantes que tienen allí una segunda residencias.

Las zonas que han conseguido frenar la entrada del virus en las últimas semanas son, principalmente, Els Ports, el Alto Palancia y el Alto Mijares, aunque hay localidades en todas las comarcas. Por ejemplo, Ares y Castellfort en Els Ports; Cervera, Canet lo Roig o Santa Magdalena de Pulpis en el Baix Maestrat; Culla en el Alt Maestrat; Vilanova d’Alcolea o la Serratella en la Plana Alta; Villahermosa del Río y Fanzara en el Alto Mijares; Caudiel y Gabiel en el Alto Palancia; Xodos en l’Alcalatén; o Alcudia de Veo y Alfondeguilla en la Plana Baixa.

Hoy está previsto que Sanitat actualice los datos de contagios por poblaciones y ahí se podrá observar si la contención del virus que empezó a detectarse la semana pasada se mantiene y va a más, pudiendo la provincia doblegar la curva de esta quinta ola.