La energía en Castellón está mucho más cara que hace un año. La factura energética de este verano, con la luz en máximos históricos, el gas por las nubes y la gasolina al alza, complicará los gastos fijos de septiembre de la vuelta al cole y de los servicios extra contratados, desde gimnasios a piscinas o academias. Y es que en Castellón el coste de la energía se ha disparado un 29% en el último año, en concreto, el paquete de electricidad, gas y combustibles ha incrementado su precio, además, tres puntos por encima de la media española, donde ha subido un 26%, según el último informe del Índice de Precios al Consumo (IPC), correspondiente a junio.

Dos de cada tres hogares ya han cambiado sus hábitos de consumo para intentar rebajar una factura que no para de crecer --tras implantarse los tres tramos desde el 1 de junio y coincidir con picos máximos de tasación--. Un encarecimiento que además ha coincidido con la época estival y un mayor uso de aparatos como el aire acondicionado. De hecho, el portal Rastreator ha hecho un estudio sobre el cual «teletrabajar y usar la refrigeración en el hogar de 10.00 a 20.00 horas supone un gasto por día de 4,20 euros: 110 al mes».

Otro dato, aportado por la consultora AIS Group, apunta a que las familias de Castellón están gastando una media de 907 euros al año en luz, siendo de las más caras del país, entre las que despuntan Baleares (985) y Murcia (960); y en el lado opuesto, las más baratas, como las Palmas (622).

Pocos errores al revisar la factura

El portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, señala que «con los precios de la energía tan elevados va a resultar muy complicado para las familias poder sobrellevar los gastos habituales, aunque realmente hasta septiembre no vendrá el grueso». Y citó que «agosto nos dejará más tocados este año para afrontar en septiembre partidas más costosas: vuelta al colegio, afrontar gastos de cambios necesarios del hogar, contratar determinados servicios que en verano dejas de lado, etc. No es lo mismo llegar con cierto margen de maniobra, que llegar al límite».

En cuanto a consultas que se han recibido en Castellón respecto a la electricidad, «nos llegan en relación a que se está pagando de más y se quiere revisar la factura para ver si ha habido algún error, pero al final los errores son muy pocos». Sí se puede ver si en la factura están pagando una serie de conceptos por los que se podría ahorrar, por ejemplo, bajando la potencia y así rebajar el pago. «En el mercado regulado tampoco se abona por servicios adicionales que siempre incrementan el precio final», añadió Insa.

Un truco para abaratar la luz: el comparador oficial

Asimismo, Insa aconsejó a los usuarios consultar el comparador oficial de tarifas de la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (https://comparador.cnmc.gob.es/), «que cuenta con una herramienta on line que compara ofertas de electricidad y gas natural, por separado o de ofertas conjuntas, que resulta muy útil. Se introducen datos básicos y el código postal de cada localidad».

Llenar del depósito para salir de vacaciones, más caro

En el mes vacacional por excelencia, el desembolso en combustible para viajar en coche --y más en época de coronavirus con la preferencia por destinos más cercanos para el asueto-- es otro elemento a añadir en los gastos de agosto.

En Castellón, la gasolina G-95 ha subido un 23% en un año, más que el diésel, con el gasóleo A un 20% más caro respecto a la campaña estival del 2020. Llenar el depósito del coche, por tanto, también es más caro. En el geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consta el último dato oficial, de junio: 1,36 euros la gasolina; y 1,21 euros el diésel, aproximadamente, 20 céntimos más caro que 12 meses atrás.

Las gasolineras más caras y más baratas

Pero si se busca obtener una aproximación a cómo está el carburante en tiempo real, otra web oficial del Ministerio, el geoportal gasolineras, (https://geoportalgasolineras.es), detecta las más caras y baratas en cada provincia. Actualmente, la gasolina se llega a pagar en Castellón a 1,54 euros (en una estación de Burriana) y a 1,25 en la Vall d’Uixó; y el gasoil más caro en Burriana (a 1,43) y el más barato en Vila-real (a 1,10).

El gas también está dando quebraderos de cabeza a las familias, por su coste in crescendo. El butano se ha encarecido con su pico mayor en seis años; y el gas natural, según un informe de Facua-Consumidores en Acción, en el mes de julio ha experimentado un crecimiento internanual del 7,3% para la Tarifa de Último Recurso (TUR) 1 respecto a hace un año. El incremento del TUR 2 respecto al verano del 2020 es del 6,6%. Para los hogares ya afectados por la pobreza energética, estos repuntes de precios son un obstáculo aún más dificultoso.