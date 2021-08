La Conselleria de Sanitat ha iniciado ya la vacunación masiva de los jóvenes de entre 15 y 19 años en el Auditori de Castelló. Aunque este martes ya pasó un centenar de adolescentes ha sido este miércoles cuando se ha empezado con el grueso de la vacunación. Jóvenes acompañados por familiares o en grupo acudieron a las instalaciones para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Algunos accedían con cierto nerviosismo a las instalaciones, sin embargo, tras la inyección y el posterior reposo de 15 minutos se mostraban satisfechos y destacaban a Mediterráneo que la vacuna no les había dolido. A la espera, les esperaban sus familiares u otros compañeros. Como explica Arantxa Guerediaga, coordinadora de Enfermería, "se han comportado muy bien". Guerediaga ha querido lanzar un mensaje a los jóvenes y a sus progenitores: "Que vengan tranquilos, es una vacuna más". "Es muy importante que se vacunen", apuntaba.

"Tenía miedo, pero no me ha dolido nada. Te da más miedo la primera que la segunda", señalaba Julia Gozalbo, de 18 años, a la salida del vacunódromo, donde se había encontrado con Celeste Ramírez de 18. "Estaba algo nerviosa, tenía algo de miedo, pero no me ha dolido nada. Hay que hacerlo para que pase todo esto", señalaba. Otro joven de 17 años, Javier Ponce, manifestaba que "ha ido muy bien, indolora. Tenía ganas. Recibí el aviso hace una semana y lo tenía claro. Ha sido muy rápido todo". Por su parte, Pablo Montesinos de 17 años, declaraba que no se había sentido nervioso y que había sido todo muy rápido. Mis amigos también se vacunan entre hoy y mañana", declaró.

En la sala de espera, mientras, los jóvenes aguardaban los 15 minutos por si había alguna reacción adversa consultando el móvil, algunos escuchando música o jugando a un vídeojuego o enviando mensajes.

Este miércoles, se habían citado a 3.600 jóvenes, mientras que para toda la semana hay previstas 15.300 citas entre primeras dosis para la población de hasta 15 años y las segundas del grupo etario de los 30 años. Otros puntos donde también se está vacunando a esta franja de edad es en Almassora, Benicàssim y Torreblanca, aunque en poblaciones más pequeñas ya habían iniciado la vacunación de los más jóvenes antes debido a tener menos personas en esa franja de edad.