El espectáculo de Xarxa Teatre de Veles e Vents en Orpesa que se estaba desarrollando en la noche del jueves en la explanada ferial, al lado de la plaza de Toros, vino acompañado de un pequeño susto ya que el disparo de unos artificios pirotécnicos provocaron un pequeño incendio al saltar unas chispas y caer sobre un matorral. El espectáculo, de una hora de duración, arrancó a las 23.00 horas.

La alcaldesa, Araceli de Moya, señaló que el espectáculo tenía todos los parabienes y permisos incluso de Conselleria. "Está todo el expediente en orden. Se han cumplido todos los pasos", añade.

La munícipe admite que anoche a las 00.00 entró en vigor una nueva resolución en la que se pusieron medidas más restrictivas por la ola de calor, pero el espectáculo se venía tramitando en los últimos meses y en el momento en el que se desarrolló la normativa lo permitía. También estaba comunicado al Consorcio Provincial de Bomberos. La alcaldesa señaló que ha sido un incendio de superficie herbácea. Agregó que no ha habido daños humanos ni materiales. "No se ha quemado ni un árbol ni ha llegado a ninguna vivienda, en menos de 15 minutos estaba totalmente apagado", apuntó. Añadió que el terreno estaba limpio de maleza y se estuvo regando desde las 17.00 horas. 900 personas estaban presenciando el espectáculo que se desarrolló con el cumplimiento de las normas covid y no tuvo que suspenderse por el incendio.

No obstante, el incendio ha generado cierta polémica, pues hay quienes no comprenden que en plena ola de calor con avisos de riesgo extremo de incendios se haya permitido el disparo de pirotecnia.