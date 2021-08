La provincia de Castellón comenzó este lunes a vacunar contra el covid a casi 36.000 rezagados en un intento por alcanzar la tan ansiada inmunidad de grupo. En concreto, según informó la Conselleria de Sanitat esta semana está previsto administrar 48.612 dosis en los puntos de vacunación de la provincia de Castellón. De ellos, 2.454 corresponden a primeras dosis de personas que no habían sido citadas anteriormente. Para segundas dosis hay previstas 10.263 vacunas. Finalmente, hay 35.895 son los preparados reservados para quienes no acudieron a su primera cita.

Como ya publicó este rotativo, Sanidad envió un SMS para volver a citar a unas 400.000 personas en la Comunitat que, por diferentes motivos, no habían acudido a ser vacunados cuando les tocaba y desde los centros de salud de Atención Primaria se estaba intentando localizar a unas 80.000 que no tenían actualizados sus teléfonos o que no disponían de teléfono móvil para contactar. Otras 300.000 habían bloqueado su agenda por las vacaciones.

Entre el primer grupo hay personas que directamente tenían miedo a los efectos de la vacuna, aunque también personas que no habían podido acudir hasta la fecha a la cita, por diversas causas. Realmente, fuentes sanitarias señalaron que solo un 1% de la población se ha negado explícitamente a ser vacunada. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, señaló la pasada semana que prevé seguir insistiendo y comprometiendo a las personas con el envío de una cita antes que abrir un proceso de vacunación sin cita previa.

El aeropuerto de Manises recibió ayer 308.000 dosis de la vacuna de Pfizer para la Comunitat Valenciana, de las que 47.970 corresponden a la provincia.

Pauta completa

Según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Sanidad, el 72,1% de la población vacunable de la Comunitat cuenta ya con la pauta completa de vacunación, un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional, que se sitúa en el 74,7%. Son personas que cuentan, pues con las dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca; la monodosis de Janssen o una de vacuna en el caso de las personas con antecedentes de haber pasado el covid.

Una dosis

Sin embargo, el porcentaje de quienes han recibido, al menos, una inyección, se sitúa en el 85,7%, un punto por encima de la media nacional.

De doce a 19 años

Asimismo, en la última semana se ha producido un gran avance de la vacunación en el grupo de los más jóvenes. Así, dos de cada tres adolescentes valencianos de entre 12 y 19 años, (65,7%) tiene al menos una inyección. El 16 de agosto, la proporción era del 43,8%. Además, la cifra es superior a la media del conjunto del estado, que según el último balance, se sitúa en el 59,1%. Hay que recordar que en la Comunitat el curso dará comienzo el 8 de septiembre; de ahí la importancia de avanzar en la inmunización de este grupo etario para poder encarar la vuelta a las aulas con la mejor incidencia posible.

Acortan el plazo

Por otro lado, la Conselleria de Sanitat informó este lunes que la reducción de ocho a cuatro semanas el plazo que ha de transcurrir para inmunizar a las personas de 65 años o menos que se han contagiado de coronavirus y han superado la enfermedad, lo que representa en este caso la pauta completa. También se reduce de ocho a cuatro semanas el tiempo que deben esperar aquellas personas que tras recibir la primera dosis de la vacuna se infectaron de coronavirus. Así, cuatro semanas después desde el inicio de síntomas o el diagnóstico de la enfermedad podrán recibir la segunda dosis.

Tal y como se especifica en la estrategia estatal de vacunación, los mayores de 65 años no han visto retrasada su pauta de vacunación por la infección por covid y no se ven afectados por el cambio.

Esta medida acorta el periodo actual de espera, lo que permitirá seguir avanzando con mayor agilidad en el objetivo de extender en el menor tiempo posible la cobertura con pauta completa, que es la que garantiza una mejor protección, frente a la enfermedad y, en particular, frente a las nuevas variantes de la enfermedad.