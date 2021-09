La lluvia no da tregua a Castellón. Tras el episodio de inundaciones del domingo en Benicàssim, las fuertes lluvias caídas en el sur de la provincia y las precipitaciones de esta tarde en Vinaròs, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una noche y una madrugada pasada por agua en la provincia, con registros que pueden ser de importancia y que incluso podrían llevar aparejados "granizo grande".

No en vano, está activa la alerta naranja, que avisa de precipitaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, y que, por tanto, tienen potencial para ser dañinas. En cuanto al granizo, se pueden volver a repetir imágenes como la del pasado 31 de julio en Castellón, con piedras de hielo de gran tamaño. La única zona que en principio se queda fuera es el interior norte de la provincia. El aviso está activo hasta las 5.00 horas, si no hay posterior variación. En todo caso, se puede consultar en este enlace.

Sistema convectivo muy activo en la parte delantera de la dana situado en el centro de la Península. La previsión es que con el avance de la tarde se vaya desplazando hacia el este hasta llegar a afectar de la Comunitat a última hora de la tarde y por la noche y madrugada. pic.twitter.com/0f820r6i2c — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 1 de septiembre de 2021

Las torres meteorológicas de Aemet marcan lluvias de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora en localidades como Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benafigos, Vilafranca o Castellfort.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial a los ayuntamientos del litoral sur de la provincia alertando de la previsión de lluvias y tormentas intensas durante esta tarde y noche.

(14.30 h) El Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial a los ayuntamientos alertando de la previsión de lluvias y tormentas intensas durante esta tarde y noche en el litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia. pic.twitter.com/XWPkO5ndrb — GVA 112CV (@GVA112) 1 de septiembre de 2021

Más lluvias el jueves

Para el jueves, la previsión sigue siendo de lluvias, aunque en principio de menos intensidad. Aún así, Aemet ha activado la alerta amarilla, lo que indica que se pueden producir precipitaciones acumuladas de unos 20 litros por metro cuadrado. Esta vez sí, el aviso afecta a todo el territorio castellonense, tanto el litoral como el interior, de norte a sur.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo