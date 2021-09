Los daños sufridos en la costa de Vinaròs por el temporal del miércoles se elevan hasta los 3 millones de euros según las primeras estimaciones de los técnicos municipales, tal como ha informado el alcalde, Guillem Alsina. El primer edil ha acompañado por la mañana al presidente de la Diputación, José Martí, y la delegada de presidencia de la Generalitat en Castellón, Eva Redondo, en una visita a las consecuencias de este nuevo episodio de lluvia intensa que ha causado graves desperfectos en esta zona del término municipal, especialmente en la zona del barranco del Triador.

Alsina apunta que el municipio va a solicitar la declaración de zona catastrófica. “hay muchos daños en esta parte del término municipal y hay que tener en cuenta que hay también propietarios afectados, y el ayuntamiento no tiene la capacidad para hacer frente solo a esta cantidad económica”, ha explicado. El munícipe agradeció la rápida y eficaz ayuda del consorcio de bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, la jefatura de carreteras, la Diputación y la Generalitat. “Todos se volcaron para que el municipio sufriera las mínimas consecuencias posibles ante un capítulo meteorológico tan importante en esta parte del término municipal”, indica.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Martí, destacó que la administración provincial “va a dar todo el apoyo a Vinaròs para estas tareas tan necesarias para recuperar la normalidad”. También agradeció el trabajo realizado por el consorcio de bomberos, que tanto trabajo ha tenido este final del verano en diferentes poblaciones como Peñíscola y Benicàssim, además de Vinaròs. La Diputación ha aportado además maquinaria de apoyo para abrir y limpiar los caminos y viales afectados por estas lluvias en la capital del Baix Maestrat.

Por último, la delegada de presidencia de la Generalitat, Eva Redondo, agradeció al celeridad de Vinaròs en realizar una primera evaluación de los daños sufridos. Aseguró que en los próximos días “la Generalitat convocará la Comisión Postemergencias para tratar la declaración de zona catastrófica tanto en Vinaròs como en Benicàssim”. Esta comisión será la encargada de convocar las ayudas a la que se podrán presentar estos ayuntamientos “con una valoración de daños ya mucho más detallada”. Redondo mostró su apoyo y ánimo al ayuntamiento y todos los vecinos afectados y aseguró que “seguiremos prestando todo el apoyo posible hasta recuperar la normalidad” y concluyó que “lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales”.

Los daños se han centrado especialmente en todos los caminos rurales de esta parte del término municipal, pero los 3 millones de valoración no incluyen los desperfectos en propiedades privadas.

El coche caído al mar

Respecto al vehículo –un Volkswagen Golf color gris plata- que cayó al mar arrastrado por el barranco, Alsina dijo que aún se desconoce la identidad del propietario. “Es algo que nos preocupa, porque a día de hoy no tenemos constancia de que nadie haya reclamado la titularidad de este vehículo. Los bomberos y la Policía han intentado localizar el número de bastidor, porque las matrículas han desaparecido, y hasta que no podamos contactar con el propietario no podremos descartar totalmente nada”, explicó.