El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat ha advertido de un incremento importante de diferentes trastornos mentales y desequilibrios psicológicos que producen alteraciones emocionales que precisan del tratamiento e intervención psicológica. En este apartado se englobaría la adicción de los jóvenes a los videojuegos o nuevas tecnologías. «Es necesario, de manera urgente, aumentar la red de salud mental de la Comunitat Valenciana con un incremento significativo en el número de psicólogos para poder dar una atención integral y preventiva a la ciudadanía», señalaron desde el colegio profesional.

«No podemos olvidar que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema Nacional de Salud, y en ella, no hay psicólogos», explican al tiempo que insisten en que si no se hace una política de prevención y cuidado de las problemáticas emocionales emergentes, estas tenderán a cronificarse y no puede ser que el acceso directo a los tratamientos psicológicos esté únicamente relacionado con el poder adquisitivo de la persona que lo necesita.

«Esta crisis ha evidenciado que la salud mental afecta a todos los ámbitos de la vida y que cualquier tipo de recuperación ya sea laboral, económica, social o personal, pasa por atender emocional y psicológicamente a las personas», recalcaron desde el colegios.

Plan de choque

Ante el déficit asistencial en esta materia y ante la demanda creciente a raíz de la pandemia, desde la Conselleria de Sanitat recordaron ayer que el plan de choque en salud mental para la población infantil y juvenil contempla la creación de tres hospitales de día de atención infantil y juvenil, tres equipos de intervención comunitaria intersectorial (uno por provincia) y la puesta en marcha de otros tres equipos comunitarios (también uno por provincia) para casos de alta complejidad, con la contratación de 69 profesionales de las diferentes áreas que confluyen en la salud mental.

Además de este plan de choque, se ha diseñado otro, de carácter estructural, con actuaciones hasta 2027, dotado con casi 70 millones de euros, que permitirá contar con una red de 10 hospitales de día de atención infantil y juvenil, cinco equipos de intervención comunitaria, así como otros cinco equipos de estas características para casos de complejidad, junto a la creación de cuatro hogares-sala con atención residencial para jóvenes con patologías diagnosticadas. En total, este plan estructural permitirá contar con un refuerzo de 270 profesionales relacionados con la salud mental.