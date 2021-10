Alerta roja en las azulejeras de Castellón: Los altos costes de la energía amenazan la viabilidad del sector

El principal input energético en la industria azulejera, el gas, arrancó en enero en el mercado organizado ibérico en una media de 27,08 €/MWh y la media de septiembre se situó en torno a los 65,2 €/MWh, lo que supone un incremento en lo que va de año del 140%. Por su parte, el precio eléctrico ha pasado de registrar un valor de 60,17 €/MWh en enero de 2021 a los 156,14 €/MWh del mes septiembre. Esto supone un incremento de casi el 160% con respecto a comienzos de año.

La patronal azulejera estima que el impacto global para el sector puede ser de un sobrecoste de más de 700 millones de euros, y las previsiones de los expertos hablan de crecimientos fuertes y constantes hasta el segundo trimestre del 2022.

Las empresas del sector advierten de que, si continúa esta escalada en los costes energéticos y el Gobierno no toma cartas en el asunto, se van a producir ajustes en la producción reduciéndola o parando hasta estabilizar los costes. Estos ajustes se traducirán en reducciones automáticas en las plantillas de las empresas. "La subida imparable de la factura energética y de las materias primas, obliga a las empresas a analizar su política de precios y a trasladar al mercado estos incrementos, sin embargo, no podemos perder de vista que el sector español opera en un mercado altamente competitivo y que el 75% de las ventas se destinan a la exportación, compitiendo con otros productores con menores costes de producción", aseguran en la patronal, desde donde insisten en que no todos los mercados podrán asumir la subida de precios y desviarán su demanda a otros países, afectando la cuota de mercado de la industria española.

Más impacto que el parón por la pandemia

Ante esta situación, las empresas del ramo creen que es urgente que la Administración actúe con celeridad para controlar el auge de los precios energéticos y que articule compensaciones que minimicen la amenaza que para las industrias intensivas en energía y expuestas a la competencia internacional tiene esta coyuntura.

"Se estima que esta situación puede tener un mayor impacto en el sector que el que tuvo el paro de la actividad durante los 10 días de cierre de abril 2020 o como la pérdida de ventas sufridas durante los meses más duros de la pandemia”, explica Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer.

Por otro lado, el precio del CO2 sigue aumentando pasando de 33,69 € a principios de año a 61 € de media durante el mes de septiembre, lo que puede suponer un incremento para el total del sector de más de 32 millones de euros en el 2021 respecto al 2020.

Además de la energía y del CO2, otros elementos esenciales para la producción como las materias primas (tierras atomizadas, esmaltes, fritas, etc.) están a su vez repercutiendo estas subidas de la energía y trasladándolas al mercado.

Nomdedeu recuerda que durante la reciente feria Cersaie --celebrada la semana pasada en Bolonia--, el sector tuvo la oportunidad de trasladar al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la "gran preocupación con la que en el sector asistimos al desbocado incremento del precio de la energía y de otros costes importantes como el CO2”.

Tal y como reconoció el president en su visita, el sector está saliendo de una crisis profunda con incrementos de la exportación y en la producción pero con un aumento de costes, sobre todo los energéticos y los relacionados con el comercio de emisiones (CO2), que pueden llevar a la paradoja de alcanzar cifras récord de ventas y sin embargo incurrir en pérdidas o situaciones comprometidas en las cuentas de resultados.

Trasladar la subida de costes el consumidor

La patronal insiste en que las empresas no pueden trasladar sus precios al consumidor de forma automática. Las tarifas se revisan con cierta periodicidad y se estipulan unos periodos de validez que se deben respetar. En la situación actual, con aumentos continuados en las materias primas y energía, los precios trasladados al cliente quedan obsoletos con rapidez y los márgenes se estrechan, comprometiendo seriamente la viabilidad y sostenibilidad económica de las empresas.

Es necesario, insisten desde Ascer, que el Gobierno de España tome decisiones y se instrumenten políticas urgentes para contener el alza desbocada de estos costes inasumibles para las industrias. "Es el momento de que Gobierno y administraciones apoyen con determinación a los sectores con mayor exposición a los costes energéticos, compensando parcialmente los costes de CO2 y actuando sobre la parte regulada de las tarifas de energía, así como aplicando subvenciones temporales que suavicen el impacto de esta escalada de precios", argumentan.

A nivel regional, el president Puig anunció en su visita a Cersaie que se va a intensificar la agenda de contactos con el presidente de la región italiana de Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, para trasladar a la Unión Europea la importancia de contar con una industrias fuerte y generadora de riqueza y empleo en los territorios.