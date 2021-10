4 mujeres de Castelló relatan su experiencia con el cáncer de mama

Cuatro supervivientes del cáncer de mama relatan su testimonio de lucha y superación coincidiendo con el Día Mundial contra esta lacra.

"Enferma y encima cobras menos"

Para Elena Carrió ha sido «duro de llevar», pero «soy luchadora y optimista, dentro de lo que cabe, y se sale». Fue diagnosticada el 12 de marzo del 2020. En plena pandemia. «Me noté un bultito y fui al médico de cabecera. En seguida me hicieron la mamografía, punciones y me diagnosticaron cáncer», señala. Le hicieron quimio, una mastectomía radical con el vaciado gangliar.

"Se debería fomentar cómo autoexplorarse"

A Carrió le diagnosticaron con 38 años, antes de la fecha en la que las revisiones son obligatorias. «Hay muchísima gente que son jóvenes que hasta con 18 tienen cáncer de mama. Se debería fomentar desde adolescentes cómo autoexplorarse», reflexiona.

«Hay muchísima gente que son jóvenes que hasta con 18 tienen cáncer de mama" Elena Carrió - Superviviente de cáncer de mama

Los miedos: estar sola, caída del pelo, mastectomía...

El hecho de ser diagnosticada en plena pandemia también fue duro. «Tenía que ir sola a todo. Se te empezaba a caer el pelo y no había peluquerías", señala Carrió. Otro trago, el decírselo a sus hijas. El "miedo que alguien te note la mastectomía...", apunta.

"Año y medio sin trabajar"

También en lo económico, pues ha estado "año y medio sin trabajar". "Estoy separada y mis ingresos son muy pocos y no podía hacerme cargo de todo. Enferma y encima cobras menos", lamenta Carrió.

Apoyos

Pero también tuvo apoyos que la ayudaron a sobrellevar este trance. Así, Carrió destaca el apoyo del equipo del Provincial, la oncóloga Carmen Herrero, de la psicooncóloga, las chicas taxol --otras afectadas que se daban apoyo por haber pasado por lo mismo y que se dieron fuerzas mutuas para superarlo, así como el apoyo de la AECC, que la han ayudado en lo económico, en lo personal, en todo", concluye Carrió.

"Qué suerte que fui a la revisión"

Por su parte, a Eloísa Aldás le diagnosticaron el cáncer en una revisión rutinaria. «Qué suerte que fui, porque fue muy invasivo, y yo no me había dado cuenta de nada», a pesar de que se autoexploraba. Tuvieron que extirparle la mama y los ganglios, aunque afortunadamente estaban limpios. «Me pusieron la prótesis... y hasta aquí he llegado».

"Me dolía el pecho, fui al médico y me llevé el chasco"

Por su parte, Rosa María Martín resalta la importancia de la autoexploración y que se hagan las revisiones. «Yo no fui y tendría que haber ido...», señala. En su caso, lo descubrió en la peor etapa de la pandemia, marzo del 2020, aunque esta no supuso un retraso. «Me dolía el pecho, fui al médico, me hicieron una mamografía y me llevé el chasco».

"Ves la vida de otra forma, valoras más las cosas"

El sufrir un cáncer le ha afectado muchísimo a Rosa María: «No soy la misma de antes. He envejecido en un año y algo muchos años juntos, aunque hay muchos adelantos», señala. No obstante, se muestra agradecida a la asociación contra el cáncer y a los médicos, «porque sin ellos no estaríamos aquí ahora mismo», apunta. «Ves la vida de otra forma. Valoras más las cosas, no te enfadas por tonterías», refleja.

"Doy las gracias a los médicos y a la AECC, sin ellos no estaríamos aquí" Rosa María Martín - Superviviente de cáncer de mama

El estigma del machismo

Eloísa recabó en un trabajo la experiencia de féminas que pasaron por esta enfermedad. «Muchos hombres no dejan que sus mujeres se quiten el pecho porque no es estético. Y muchas mujeres han muerto por no quitarse el pecho. Aún hay un núcleo machista, gracias a Dios cada vez menos y es algo contra lo que hay que luchar», señala Aldás, que colabora con la AEECC.

"Muchos hombres no dejan que sus mujeres se quiten el pecho porque no es estético. Y muchas mujeres han muerto por no quitarse el pecho" Eloísa Aldás - Superviviente y colaboradora de la AECC

Recomiendo el ir a las revisiones

Mercedes Sánchez recomienda a las mujeres hacerse revisiones anuales, por lo menos, y si se notan algo acudir al médico inmediatamente. Ella fue diagnosticada el 14 de febrero del 2000, con 48 años. «Fue una revisión rutinaria. No sospechaba nada», señala. La operaron el 24. La intervención fue fenomenal, aunque le quitaron 16 ganglios. «Luego tuve 4 sesiones de quimio y 25 de radio. Lo pasé, gracias a Dios, muy bien». Posteriormente estuvo en tratamiento farmacológico, cinco años de quimio con pastillas y otros cuatro menos agresivo. «Entonces te daban el alta a los 10 años», apunta Sánchez. Para ayudar a otras afectadas, Sánchez colabora con la Asociación Provincial contra el Cáncer.