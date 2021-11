Aprobar un estatuto de municipios de interior y una discriminación positiva fiscal y administrativa para las pequeñas poblaciones conforman la doble receta que el presidente de la Diputación de Castellón y alcalde de Suera, José Martí, apunta para hacer frente a la despoblación con carácter "imprescindible y urgente".

Así lo ha manifestado este viernes en la inauguración de la jornada Castellón frente al reto demográfico, que acoge en Suera, organizada por la propia corporación provincial y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.

Martí exige una discriminación positiva fiscal “porque no puede pagar lo mismo una persona que invierte y emprende en el interior, que quien lo hace en una gran ciudad", asegura. "No puede pagar lo mismo un bar de Suera que uno establecido en una gran área urbana”, ejemplifica. Además, considera que se deben contemplar beneficios para quienes viviendo en un pueblo tienen que desplazarse para trabajar y hacer frente “a importantes gastos en gasolina”.

El presidente también se ha referido a la necesaria discriminación positiva administrativa “para unos pueblos que, además de recursos, carecen también de personal”.

Superación de los clichés

No obstante, Martí ha querido enviar un mensaje optimista a la ciudadanía “porque se ha producido un cambio cultural, un cambio de mirada de lo rural, ligado a la calidad de vida y el bienestar, superando los clichés y estereotipos negativos del pasado”. En este contexto, ha recordado que “Platón defendía que educar es cambiar la dirección de la mirada y, afortunadamente, la mirada hacia la ruralidad está cambiando para bien”.

Otra de las ideas fuerzas lanzada por el presidente provincial es que “no somos territorio, somos una comunidad que vive en el territorio, y que quiere cuidar y trabajar en el territorio”, algo que “nos interesa a todos, porque el medio ambiente concierte a todos, a quienes viven en el campo y en la ciudad”.

"Salir más de València"

En la cita ha intervenido el director de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y presidente ejecutivo de la Fundación Premio Rei Jaume I, Javier Quesada, quien ha mostrado la intención de la entidad de “salir más de la ciudad de València y organizar actos fuera para mirar con luces largas, también en materia demográfica”.

En su opinión, en otras zonas de Europa el problema de la despoblación no es tan profundo como en España porque quienes viven en los pueblos disponen de servicios muy similares a los existentes en la ciudad.

Por su parte, la directora general de la Agenda Valenciana contra la Despoblación, Avant, Jeannette Segarra, ha destacado que en las dos últimas décadas se ha agrandado la brecha entre el interior y la costa “porque todos sabemos a dónde han ido las principales inversiones”.

No obstante, ha manifestado que las cosas han cambiado y ha anunciado la intención del president de la Generalitat, Ximo Puig, de aprobar una ley integral contra la despoblación.