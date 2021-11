La Abogacía de la Generalitat ha dado el visto bueno en su informe jurídico, que le solicitó Presidencia, a la implantación del pasaporte covid en la Comunitat Valenciana de cara a dar la "máxima seguridad posible" al 90 % de la población que sí está vacunada.

Según ha podido saber este periódico, el informe jurídico es favorable pero marca limitaciones a su implantación, que deberá acotarse a determinados sectores y espacios interiores, además de tener también un límite temporal, pues su duración estará condicionada a los indicadores de la evolución epidemiológica, tal como ya sucede en Galicia tras el aval del Tribunal Supremo y como acaba de aprobar el Tribunal Superior de Catalunya, que ha acordado prorrogar el uso del certificado digital durante 14 días para acceder a establecimientos del ocio nocturno, así como a banquetes, celebraciones y eventos en los cuales haya baile.

Este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya daba por hecha la instauración del pasaporte covid al asegurar que "habrá espacios donde los no vacunados no entrarán", pero que se estaba trabajando para "ajustar bien" los espacios en los que se pedirá el certificado de vacunación para poder entrar, ya que se quiere evitar que el TSJCV lo tumbe como así ha sucedido en otras autonomías.

Para la implantación del certificado covid, el president ha asegurado que se seguirán las recomendaciones de los científicos y de Salud Pública para ver dónde y en qué espacios se tiene que aplicar, porque "no hay una solución única, definitiva", y el pasaporte digital "es un instrumento más" para combatir la pandemia. Para ello se facilitará la "tecnología necesaria para que sea efectivo", ya que no se trata solo de anunciarlo, además de que hay que tener presente que estar inmunizado "no significa que no se pueda contagiar" a otras personas.