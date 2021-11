«La infrafinanciación autonómica no da margen para apoyar políticas industriales»

Este sábado participa junto a sindicatos y partidos políticos en la manifestación convocada para reclamar una mejora del sistema de financiación para la Comunitat Valenciana. Salvador Navarro también repasa la actual situación, marcada por la crisis energética y el alza de precios.

La manifestación cuenta con una amplia mayoría política y social. ¿A qué se debe el consenso?

Todos coincidimos en que la falta de financiación y de inversiones lastra el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas. Nos hemos cansado de esperar un cambio de modelo que está caducado desde 2014 pero que nunca llega. La Constitución recoge que no deben existir privilegios y las comunidades tienen que tener una capacidad similar de prestar servicios. En el caso de la Comunitat esta premisa no se cumple, y lo demuestran los estudios que se han hecho.

¿En qué términos perjudica al tejido productivo de la Comunitat el actual modelo de financiación?

Perjudica a los ciudadanos, pero también a las empresas porque los servicios públicos absorben la mayor parte de los recursos de la Administración, y no hay margen para apoyar políticas industriales. El 83,74% de las partidas de la Generalitat son de gasto social y el servicio de la deuda acapara el 26,5%. Este año, por ejemplo, solo se dedicará un 1,73% del total del presupuesto a ayudas directas al tejido empresarial.

No es la primera vez que se sale a la calle para reclamar esta mejora. ¿Qué ha cambiado en los últimos cuatro años?

Aunque el principal cambio no se ha dado, durante la pandemia hemos recibido fondos extraordinarios y esto ha reducido la tensión de tesorería del gobierno valenciano. No obstante, las diferencias de recursos continúan y seguimos acumulando déficit. Los otros dos cambios son lograr que se sume el PP a la Plataforma y a las reivindicaciones, que nos da más fuerza, y, segundo, que el cambio esté en la agenda nacional.

El presidente del Gobierno anunció en el congreso del PSPV que habrá un nuevo modelo de financiación. ¿Cómo cree la CEV que debería ser?

Lo oímos decir en el congreso del PSPV, pero nos faltó escucharlo en el congreso nacional del PSOE. La CEV, como la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación, defiende que para que el modelo sea justo la financiación por habitante ajustado tiene que ser la misma en todas las comunidades. Además, el Gobierno debe perdonar la deuda histórica o reparar de algún modo el agravio de la deuda imputable a la infrafinanciación de tantos años. Hay que pelearlo, porque si no, nuestra deuda se acumula y no podemos seguir a base de deberle más dinero al Estado.

Otro asunto que preocupa al empresariado de Castellón es el corredor mediterráneo. ¿En qué fecha debería estar listo?

-No debería retrasarse más allá de la fecha con la que se comprometió la ministra de Transportes, 2025-2026. El Corredor cuenta con un gran consenso. Para todos es una infraestructura prioritaria, porque la necesitan las empresas para ser competitivas, porque nuestras ratios económicas mejorarán con ella, porque nuestro territorio podrá competir en mejores condiciones, porque nuestro crecimiento será más sostenible y porque no sólo beneficiará al Mediterráneo sino a todo el país.

¿En qué punto están los procesos de elección de responsables de la CEV? En Castellón, Sebastián Pla anunció que no repetirá y todo indica que le sustituirá Luis Martí, mientras que usted ha manifestado que quiere seguir.

Ha sido una satisfacción que Sebastián Pla haya presidido CEV Castellón durante estos cuatro años porque con su trabajo ha contribuido enormemente a consolidar el modelo vertebrador de la CEV. Para él solo puedo tener palabras de agradecimiento. El periodo electoral todavía no está abierto, se abrirá en diciembre, pero Luis Martí cuenta con el apoyo de la junta de Castellón para coger el relevo. Es una persona de la casa, conoce el funcionamiento de las organizaciones empresariales y estoy seguro que defenderá a la perfección los intereses de los empresarios de esta provincia.

Las empresas del azulejo están atrapadas en el alza de los precios. ¿Qué medidas proponen?

Para las empresas no sirven solo las soluciones a corto plazo, se necesita una planificación de futuro si se quiere evitar que las empresas dejen de invertir en este país. Necesitamos certidumbre, algo que no se genera con la política energética de este país. Las medidas tienen que ser a largo plazo y la transición energética debe plantearse acorde con las posibilidades tecnológicas de cada momento. Los empresarios estamos comprometidos con la sostenibilidad de ahí la importancia de estrategias a medio plazo. Además, necesitamos más estímulos al crecimiento porque no conseguiremos afianzarnos con una mayor presión fiscal, con aumento en las cotizaciones o con nuevas tasas.

¿Estos problemas en la economía ponen en peligro la paz social que se ha logrado entre patronal y sindicatos en la Comunitat?

No podemos estar de acuerdo en todo, pero sí que lo estamos en lo más importante que es anteponer el bienestar general frente a los intereses particulares y hemos dado muestras claras de ello.

Usted es crítico con la tasa turística en la Comunitat. ¿Qué cree que hará finalmente el PSPV?

Plantear una tasa turística en este momento demuestra una gran falta de sensibilidad con el sector más castigado por la pandemia y que representa más del 15% del PIB. Lo primero hubiese sido hablar con el sector y eso no se ha planteado en ningún momento. Creo que la tasa le gusta al PSPV tan poco como a nosotros.