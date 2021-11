La situación meteorológica en Castellón para las últimas horas se va a complicar, con bajada de temperaturas, lluvia e incluso nevadas en las zonas de interior. Y es que la DANA que este fin de semana se ha introducido en España desde el norte de la Península Ibérica se empezará a notar con intensidad a partir de este lunes.

Es por ello que muchos aficionados al fútbol se están preguntando qué tiempo hará en el decisivo partido que el Villarreal jugará el martes en el Estadio de la Cerámica ante el Manchester United (18.45 horas), perteneciente a la Champions League. ¿Tocará sacar el paraguas?

Para saberlo hay que acudir a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas horas. En concreto el martes, este es el panorama que dibuja para la mañana de dicha jornada.

Por fortuna para los aficionados groguets, la situación parece que mejorara con el paso del día. Esta es la previsión que tiene Aemet para el tramo horario entre las 18.00 y las 00.00 horas.

Es decir, que hay pocas probabilidades de que llueva durante el partido en Vila-real y, en general, en toda la provincia.

Alerta amarilla

No obstante, la agencia ha activado la alerta amarilla durante el lunes y el martes por lluvias, ya que las precipitaciones acumuladas pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, tanto en el interior como en el litoral.

También hay previsión de nevadas, por la conjunción de lluvias y bajas temperaturas, aunque en principio serán más bien débiles. En concreto, se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 4 centímetros por encima de los 800 metros en el interior norte de la provincia.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.