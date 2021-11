El bono turístico contraataca al Imserso y premiará los viajes más largos en 2022

Público objetivo: Jubilados

La renovada propuesta pretende propiciar más estancias de lunes a viernes. Un periodo, eso sí, con más disponibilidad de la tercera edad para cogerse unas minivacaciones. En Castellón, la Diputación ya impulsa Castellón Sénior, dirigido a subvencionar viajes muy económicos por interior y costa para este perfil. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, avanzó que «se prevé modular el porcentaje de ayuda que recibirá el destinatario en función de la duración de su estancia y así favorecer a quien pase más tiempo en el destino y compensar el retraso que está sufriendo la puesta en marcha del Imserso». «Nuestro objetivo es siempre dinamizar y contribuir a que el sector no se vea abocado a cerrar sus establecimientos ni a reducir plantillas en unos meses determinados del año, cuando la demanda es menor», agregó Colomer.

En Castellón el gasto por estancia es superior

El bono viaje, que se activó en octubre del 2020 y se puede canjear hasta el 31 de diciembre, fija hasta ahora una estancia mínima de dos noches en el mismo alojamiento turístico adherido. Desde su inicio a este noviembre Castellón lleva 7.925 reservas, con un gasto de 499,86 euros por cada una: casi 4 millones de euros de impacto económico. La Comunitat supera las 36.000 acumuladas, con 460 euros de desembolso medio, algo inferior. La ayuda incluye máximo media pensión, servicios de salud y bienestar, deportivos, excursiones o párking, pero no el consumo de bar, alcohol y tele de pago. La promoción es del 70%, hasta 600 euros máximo. La estancia media ha sido de tres noches, con actividades extra, y es reseñable que «solo el 51% de usuarios reserva únicamente para el fin de semana: Se ha conseguido desestacionalizar y propiciar estancias largas», agregó.

Ránking de municipios más visitados

Los destinos favoritos en Castellón son Peñíscola (1.751 reservas) y Morella (1.118), y les siguen Montanejos, Cinctorres, Benicàssim, Benicarló, Orpesa, Segorbe, Villahermosa del Río, Culla y Castelló. «La idea es mantener la esencia del programa, que tan buen resultado ha dado. Por eso vamos a ampliar la inversión el próximo año destinando 15 millones. Con pequeños cambios queremos contribuir a alargar las estancias todo lo posible, en costa e interior», indicó Colomer. Respecto al Imserso, valoró, «es un programa de Bienestar Social y no de Turismo. Pero es evidente que no tiene en cuenta la opinión del sector, que ya ha dicho muchas veces que sus condiciones no son rentables».

Las frases de los protagonistas

«La idea es mantener la esencia del programa y con pequeños cambios alargar estancias en litoral e interior al máximo» Francesc Colomer - Secretario autonómico de Turismo.

«La experiencia con el bono es muy buena. Y la Generalitat está siendo muy permeable a nuestras sugerencias para 2022» Luis Martí - Vicepresidente ejecutivo de Ashotur

«El bono ha ido muy bien. Para 2022 se buscan incentivar pernoctaciones más largas, igual de 4 y 5 noches. Falta concretar» Joaquín Deusdad - Presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón (ATR)

"El bono ha sido una prueba interesante y positiva para el sector. Para 2022 se varían la cuantías y duración" Alexis de Pablo - Delegado de Altur-Hosbec en Castellón