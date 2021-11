La provincia de Castellón tiene en este arranque de semana varias alertas meteorológicas a consecuencia de las fuertes rachas de viento que el fin de semana ya se dejaron notar en varios puntos del interior, con notables rachas sobre todo en el interior (los 100 km/h en núcleos de la Tinença de Benifassà, como Fredes; o los 82 km/h en Montanejos), pero también en puntos más cercanos a la costa, como las rachas de 100 km/h registradas por la Agencia Estatal de Meteorología en Vilanova d'Alcolea.

Rachas de viento en km/h registradas hasta las 16:30 h:

Fredes: 100

Aeropuerto de Castellón: 100

Montanejos: 82

Atzeneta del Maestrat: 77

Vilafranca: 77

Aeropuerto Alicante-Elche: 76

Morella: 74

Segorbe: 67

Utiel: 67

Pinoso/el Pinós: 67

Alcoy/Alcoi: 63

Rojales: 63

Torreblanca: 60 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 28 de noviembre de 2021

AEMET ha elevado esta pasada madrugada a aviso máximo naranja el peligro de incidencias a consecuencia del viento en el interior norte de Castellón, una alerta que se mantendrá hasta este mediodía por rachas máximas de viento del noroeste de100 km/h.

A partir de las 12.00, el aviso cambia a amarillo en todo el interior de la provincia, norte y sur, con rachas de viento que se esperan que se muevan entre los 70 y los 80 km/h y por las que los servicios de emergencias piden precaución, sobre todo a la hora de los desplazamientos por carretera.

Ayer en Morella, como consecuencia del fuerte viento, la sensación térmica rozó los -8 ºC.



Morella Castelló

Peñíscola

Segorbe

Temperaturas en los próximos días

En lo que respecta a los termómetros, aunque las temperaturas máximas parecen apuntar a un ligero repunte entre el lunes y el miércoles en el conjunto de la provincia, será una recuperación pasajera, pues las heladas volverán a producirse a partir del jueves, según los pronósticos de AEMET, con mínimas en el inicio de la semana que no superarán los 3 grados en municipios del interior, como Morella, y que como mucho rondarán los 10ºC en Castelló.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.