De las tarjetas prepago a las 'charity shops'. Cáritas está emprendiendo una nueva orientación para dignificar las donaciones, con nuevos modelos en la gestión de la ropa y de los alimentos. Se trata, expuso Juan Manuel Aragonés, presidente de Caritas, del paso de un modelo asistencial a uno más inclusivo.

Tarjetas prepago solidarias

Así, por un lado, se pretende extender la iniciativa de distribuir tarjetas prepago solidarias para hacer la compra. Se trata de una especie de tarjeta revolving que permite al beneficiario acudir a un supermercado o tienda de barrio y adquirir los productos que requiere y pagarlos. El importe se va gastando y, cuando se acaba, desde el área de acompañamiento de Cáritas se recarga la herramienta, lo que permite, además de dar más facilidad y libertad, no centrarse en un establecimiento. La iniciativa no se limita a productos no perecederos.

Así, Caritas está trabajando en dejar de dar ayudas en especie para ofrecer alternativas más dignificantes. En paralelo, durante el estallido de la crisis del covid se distribuyeron vales de alimentación canjeables en supermercados. Se trata, pues, de un nuevo paso después del que supuso la apertura de los economatos, donde los beneficiarios acuden a comprar productos no perecederos o de higiene personal o limpieza a un precio reducido. Una opción frente a las llamadas colas del hambre en la que se realiza reparto de bolsas de comida.

'Stores'

Otro cambio de concepto se ha producido en el caso de las prendas de ropa. El ropero ha cerrado y, en su lugar, se recurre a contenedores prendas de vestir, en los que los ciudadanos pueden depositar las prendas que quieren donar. Van a parar a la fundación Tots Units, que las limpia y sanea, y luego cualquiera puede adquirirlas en las tiendas de segunda mano de Cáritas. Con la inauguración de la Koopera Store, ubicada en el número 34 de la calle Trinidad, el pasado viernes ya son dos las existentes en Castelló. Con ello se favorece la inclusión y dignificación, ya que a estos establecimientos también pueden acceder las familias que necesitan ayuda.