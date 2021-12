El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido a la tormenta perfecta que está afectando en estos momentos a sectores como el azulejo, la agricultura o el transporte, que llevan meses soportando un alza sin precedentes de los precios de la energía. Durante la inauguración de la segunda sesión del Ecoforum, el president se ha referido al momento de "extremada complejidad" que atraviesan varios sectores económicos valencianos y ha anunciado inversión pública, esfuerzo legislativo y ayudas para compensar a las actividades que más están sufriendo esos sobrecostes, entre los que citó la cerámica, el automóvil o el textil.

Puig se ha referido también al cambio climático y ha explicado que "el tiempo de prórroga ha pasado ya", al tiempo que ha defendido que la nueva realidad es una oportunidad que hay que saber aprovechar para crear riqueza y empleo. No obstante, ha advertido que no habrá transición justa si no hay justicia social.

El jefe del Consell ha explicado que en el avance hacia la descarbonización, hay que darle una oportunidad a la ciencia y ha abogado también por una política de crecimiento sostenible. "La política también debe cambiar. Debe ayudar a cada sector al proceso de transformación", ha dicho destacando el papel clave que desempeña la innovación.

Solución global para la pandemia

Puig se ha referido también a la pandemia de la que ha dicho que, al igual que el cambio climático, es un problema global y requiere de una solución global. "Y esa solución pasa porque las vacunas lleguen a todo el mundo", ha aseverado.

El president se ha referido asimismo a la economía circular de la que ha dicho que, en el conjunto de la UE, va a ser capaz de reducir las emisiones un 70% en un año y de crear miles de empleos.

Por último, Ximo Puig ha manifestado que la Comunitat Valenciana dispondrá de 400 millones de euros de los fondos europeos que se ejecutarán en 2022, y que van destinados a proyectos de energía verde y economía circular. Asimismo, ha recordado que la industria va a disponer de 44 millones de euros.