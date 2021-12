La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por vientos en Castellón, por rachas que pueden alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora en los próximos días. Este jueves se activan los avisos a las 10.00 horas de la mañana por vientos que alcanzarán hasta los 90 kilómetros por hora en el interior norte y sur de la provincia y que en la costa alcanzará los 80 km/h en las comarcas del norte y los 70 km/h en el sur. Estas alertas estarán vigentes hasta la medianoche.

Será el viernes cuando se aumente el nivel de alerta, con aviso máximo naranja por viento en el interior norte de Castellón y rachas de viento del noroeste que alcanzarán fuerzas superiores incluso a los 100 km/h. El aviso se activará en la medianoche del jueves al viernes y estará vigente hasta las 16.00 del viernes, si no hay cambios en las próximas horas.

El viento no soplará con tanta intensidad en el litoral, aunque la alerta amarilla estará activa desde las 10.00 a las 23.59 horas. Esto significa que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que podría derivar en fenómenos costeros. En este sentido, hace tres semanas un temporal causo daños en municipios del sur de la provincia.

La semana pasada, los medidores de la Associació Valenciana de Meterologia llegaron a los 109 kilómetros por hora en Xert.



Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.