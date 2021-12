El Consell busca empresas y autónomos de Castellón para repartir 300 millones en ayudas

Solo quedan 23 días. El próximo 31 de diciembre acaba el plazo dado a las comunidades autónomas para repartir las ayudas que anunció el Gobierno a bombo y platillo el pasado marzo y con las que pensaba inyectar liquidez a las empresas más afectadas por la pandemia. De los 7.000 millones de euros, 647 se asignaron a la Comunitat a través del plan Resistir Plus y, según estimaciones de organizaciones de autónomos como Upta, tan solo se han utilizado poco más de la mitad de los fondos. El problema es que estas subvenciones, a las que se han acogido algo más de 1.500 empresas de Castellón, tenían un carácter finalista por lo que el dinero que no se haya usado antes de que finalice el año (unos 300 millones de euros en el conjunto del territorio valenciano) tendrá que ser devuelto íntegramente al Gobierno.

Las ayudas no han llegado (a nivel nacional se estima que se van a reintegrar casi 4.000 millones de euros), pero la Generalitat valenciana, la administración encargada de gestionar unas subvenciones diseñadas y planificadas por Madrid, no se resigna a tener que devolver al Gobierno 300 millones de euros que todavía no se han gastado. Y para ello acaba de lanzar una tercera y última convocatoria con el fin de facilitar el acceso a unas subvenciones cuya cuantía máxima es de 200.000 euros. Pero el tiempo apremia, así que todas las empresas y autónomos que desean presentar su solicitud solo tienen de plazo hasta el lunes 13 de diciembre a las 23.59 horas.

Cambio en los requisitos

Pymes y autoempleados tienen una última oportunidad y la Conselleria de Hacienda ha decidido también flexibilizar los requisitos que el Gobierno exigía para el acceso a las ayudas directas del plan. Y entre las novedades de esta tercera convocatoria se encuentra la ampliación del periodo de cobertura de la deuda. Así, mientras que hasta ahora no era posible acceder a las ayudas si la empresa había tenido pérdidas en el 2019 (una condición que ha sido duramente criticada por las organizaciones empresariales y de autónomos al considerar que dejaba fuera a miles de pymes), a esta convocatoria podrán presentarse también todos aquellos empresarios y profesionales por cuenta propia, incluidos los negocios de nueva creación en el 2019 que, «habiendo declarado en ese año un resultado neto negativo, puedan justificar el carácter excepcional o sobrevenido de su situación de pérdida», siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos exigidos.

Pero es que, además, se aceptarán como subvencionables todos los costes fijos incurridos, incluso cuando no hayan sido determinantes de pérdidas contables. Así, según han explicado desde el departamento que dirige Vicent Soler «serán subvencionables las cantidades que se destinen a satisfacer la deuda con los proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como compensar los costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Para hacer más ágil la tramitación de las ayudas, en esta ocasión no habrá proceso de cita previa y los interesados, ya sean empresas que tributan por estimación directa como por estimación objetiva, deberán cumplimentar la solicitud en un único trámite.