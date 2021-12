Durante este puente de diciembre, quien más quien menos habrá aprovechado para poner el árbol de Navidad, para comprar regalos, viajar, desconectar o simplemente descansar. Quien no olvidará estas fechas será el fotógrafo de Burriana Héctor Calonge, que ha estrenado el nuevo objetivo de su cámara con unas estampas inolvidables en el paraje del Millars, donde se encontró con un zorro a escasos metros.

“Fue este lunes. Me gusta mucho realizar fotos de paisajes y naturaleza, y como ya había estado antes en la zona esperaba ver algunas aves, pero ya cuando me iba de vuelta hacia el coche me encontré al zorro y flipé”, recuerda Calonge, que actuó de la siguiente forma al toparse con el mamífero: “Estaría a 15 ó 20 metros de distancia, así que me tiré al suelo y reptando me acerqué lo máximo que pude porque sabía que en cuanto me viera se iría, como así fue”. Durante este tiempo, eso sí, pudo inmortalizar perfectamente a este animal como se puede ver en el artículo.

Una fauna muy variada

“En el Millars hay zorros, jabalís, jinetas, martas, nutrias, tejones o incluso corzos. Los zorros no solo son habituales en esta zona, sino que también pueden encontrarse en el entorno de los naranjos, donde se alimentan de roedores y liebres”, confirman a este periódico desde el Consorci Riu Millars, encargado de la conservación del paraje.

El punto exacto en el que Héctor se encontró con el zorro fue “frente al Palasiet de Santa Bárbara, entre Almassora y Burriana”. Este burrianense, que trabaja en una fábrica, dedica “todo el tiempo libre a la fotografía”, su gran pasión: “Ya le he dicho a mi mujer que no quiero ningún regalo, que si alguna vez me quiere dar algo, un safari a Kenia”, bromea.

Esta es la segunda ocasión en la que el protagonista de esta historia visita la zona del Millars, y como reconoce tras esta provechosa experiencia repetirá en breve: “Me pegué un madrugón porque a las 6.30 horas ya estaba allí, pero valió mucho la pena. Siempre que pueda iré, aunque en general toda la provincia de Castellón tiene unos parajes que son una pasada. Los tengo muy trillados”.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.