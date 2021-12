El clúster cerámico de Castellón valora el traslado de Cevisama 2022 al mes de junio

Tras muchos meses de preparativos y novedades, la feria de referencia del sector cerámico de España y una de las más importantes del mundo, Cevisama, no se desarrollará en el mes de febrero, cuando estaba preparada, sino en junio. La irrupción de la sexta ola del coronavirus y el riesgo a pinchar en el número de asistentes, sobre todo los procedentes del extranjero, han impulsado a este cambio de planes, que también afecta a otros eventos ligados a Cevisama, como el congreso de calidad cerámica, Qualicer.

Cevisama 2022 tenía confirmada la participación de 392 expositores, de los que 153 formaban parte del grupo de fabricantes de producto, mientras que el resto pertenecen al segmento de los esmaltes y fritas o las aplicaciones en baño. Además, una de las grandes novedades era el pabellón tecnológico, que debe iniciar una presencia continua de este tipo de empresas en la cita.

Los principales colectivos relacionados con este evento han dado a conocer sus reacciones ante el cambio en el calendario.

Ascer

La asociación de fabricantes de productos cerámicos, Ascer, afirmó que como cliente y miembro del comité organizador, «respeta y acepta la decisión. No se dan las condiciones para celebrar la feria con garantías de éxito para nuestras empresas en las fechas previstas inicialmente y confiamos en que en el mes de junio la situación sanitaria sea mucho más propicia».

Anffecc

El secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc), Manuel Breva, opinó que desde su organización "entendemos que la decisión tomada es la más razonable, dadas las actuales circunstancias de la pandemia. No es procedente celebrar Cevisama en unas condiciones que no ofrezcan seguridad tanto a los expositores como a los visitantes, con la dificultad añadida del desplazamiento desde el extranjero. Es mejor no asumir riesgos y plantear la feria más adelante, con mayores garantías tanto sanitarias como de exposición”.

Asebec

Desde la asociación de fabricantes de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica, su presidente Juan Vicente Bono expuso que la medida «era inevitable ante el aumento de contagios. A pesar de que los preparativos estaban muy avanzados, era mejor aplazar y que la inversión de los expositores tenga el efecto merecido». Hizo especial mención a que el éxito de la feria depende de que haya una gran cantidad de visitantes internacionales, y para ello hay que conseguir hacerla en unas fechas con escasas restricciones a la movilidad.

Importancia

Cevisama es la principal actividad que se desarrolla en la institución ferial de la capital autonómica. Así lo pone de manifiesto la memoria correspondiente al 2020. «Es la más significativa de todo el calendario», señala este documento. En su última edición reunió a más de 800 firmas y marcas y recibió la visita de 90.000 profesionales, de los que más de 21.000 fueron visitantes extranjeros. El pabellón tecnológico es la principal novedad para este 2022, que ahora será en junio.