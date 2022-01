Castellón está registrando en los últimos días temperaturas inéditas desde hace 60 años a estas alturas del año. La manga corta ha sustituido a los abrigos en muchas localidades de la provincia, con máximas de hasta 25 grados.

Son registros que, según el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I (UJI), José Quereda, solo han sido superados desde que hay mediciones en los años 1934 y 1961. En aquella ocasión el termómetro se situó por encima de los 26 años en Castelló y Torreblanca, por lo que asistimos al tercer dato más elevado de la historia en el último mes del año, como informó Mediterráneo.

Y si bien en las últimas horas no se han registrado temperaturas tan elevadas, el frío característico de diciembre no acaba de llegar. Pero, ¿hasta cuándo se prolongará esta situación?

Hoy, lunes, las máximas superarán los 20 grados en la comarca del Alto Mijares, como por ejemplo en Montanejos. En la costa, si bien las temperaturas se quedarán lejos de las de días anteriores, se llegará a los 17 grados en Torreblanca. En la capital de la Plana habrá máximas de 16, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Más calor

El martes habrá una nueva subida de las temperaturas, que llevará el mercurio hasta los 22 grados en Castelló o hasta los 23 en Onda a las 15.00 horas, con registros similares en otros municipios del litoral. También en el Alto Mijares hará más calor de lo que corresponde a esta época del año.

Será el miércoles, víspera de Reyes, cuando habrá un cambio significativo en los termómetros. Y es que habrá una caída de hasta siete grados en las máximas en el litoral y en zonas del interior las mínimas llegarán a los -3 y -4 grados, como por ejemplo en Vilafranca y Vistabella, de nuevo según la previsión de Aemet.

Para la jornada de la llegada de Sus Majestades a Castellón en lo que a temperaturas se refiere hará incluso más frío que el día anterior, con máximas que solo alcanzarán los 14 grados en Castelló o los 12 en Peñíscola en lo que a la costa se refiere. Las mínimas llegarán a los -5 grados en Vilafranca.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.

Así, es posible por ejemplo que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia.