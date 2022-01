El número de personas en riesgo de pobreza en Castellón repunta con el coronavirus

La pandemia ha supuesto un drama sanitario y también económico. Especialmente en aquellos sectores más afectados por unas restricciones que en algunos casos se han alargado más de un año. A pesar del llamado escudo social, consistente en la habilitación de ayudas y la aplicación de los ERTE a los trabajadores, el covid-19 ha empeorado la situación de las personas vulnerables en Castellón.

Los últimos datos disponibles, recopilados por el Portal Estadístic de la Generalitat, indican que casi uno de cada cinco residentes en la provincia, el 19,2%, estuvieron por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Esto supone una subida de 3,1 puntos respecto al año previo del coronavirus. Si bien Castellón cuenta con unas mejores cifras que el conjunto de la Comunitat (21,7%), el empeoramiento de un año para otro se limitó a un 0,8%. La tasa de pobreza incluye a las personas cuya renta equivalente está debajo del 60% de los ingresos de la media.

Los datos van en la línea con los publicados recientemente por Cáritas, que revelan que 132.000 personas de la provincia (una de cada cinco) carecen de recursos suficientes y, de ellas, 73.000 (un 12,4%) están en exclusión severa, como publicó Mediterráneo.

Además, hay diferencias por sexo y edad. El porcentaje de hombres es del 18,2%, mientras que las mujeres que sufren el riesgo de pobreza son el 20,1%. Peor lo pasan los menores de 16 años, cuya tasa se eleva hasta el 27,5%.

Los números también reflejan el efecto en las comarcas. La que presenta peores números es, con diferencia, el Baix Maestrat, con un 22,6% de personas en riesgo de pobreza. Le sigue a distancia la Plana Alta, con el 19,6%. En cambio, Els Ports y el Alt Maestrat cuentan con mejores cifras, al igualarse con un 14,1%. Es el porcentaje más bajo de todas las comarcas de la Comunitat.

Análisis

El presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, Jaume Agost, detalló que los colectivos más perjudicados «fueron aquellos que vivieron dentro de la economía sumergida, al no poder recibir algunas ayudas pese a sufrir el confinamiento». También destacó el papel de los trabajadores sociales para ayudar a las personas con más dificultades.

Otro factor que denota la diferencia de impacto según las áreas tiene que ver con las principales actividades económicas. El Baix Maestrat y la Plana Alta concentran el peso del turismo, el sector más tocado por la pandemia. Las comarcas más turísticas de Alicante presentan peor panorama, como la Marina Alta, donde el 32% de su población sufre esta carencia de ingresos.

Con todo, no es el peor dato de la serie histórica. En Castellón no hay que remontarse muy lejos para ver superar el umbral del 20%. Fue en 2017 y 2018. El peor ejercicio de la década fue en el 2012, con el 21,5% de la población por debajo del umbral. Unos tiempos en los que aún no se había salido de lo peor de la anterior crisis. En ese caso la diferencia entre los hombres y las mujeres fue de solo 0,7%. La brecha de género aumentó con la irrupción del coronavirus.