Castellón es una provincia con un rico patrimonio histórico, cultural, natural, gastronómico… y lingüístico. Al margen de la perfecta convivencia de sus dos idiomas oficiales, valenciano y castellano, nuestra ‘terreta’ cuenta con un buen número de vocablos autóctonos, algunos de ellos compartidos a nivel autonómico en otras poblaciones de la Comunitat Valenciana, y otros que únicamente se emplean en ámbito local.

En este artículo desvelaremos el significado de algunas de las expresiones más características de los castellonenses, algunas de las cuales se dicen diferente fuera de este territorio, mientras que otras directamente no tienen traducción.

También queremos preguntar a nuestros lectores cuál es la expresión más característica de Castellón bajo su punto de vista en una pregunta que podrá responder a continuación:

¿Cuál es la expresión más típica de Castellón? ¿Cuál es la expresión más típica de Castellón?

¿Qué significa esa expresión? ¿En qué poblaciones se emplea más?

Estas son algunas de las palabras que por el momento hemos recopilado de nuestra provincia:

Mone

Si escuchas este vocablo en Castelló significa que ya puedes moverte, que la intención es la de irse del lugar en cuestión. Se traduce como vámonos, vamos, largo, anem, let’s go… Como gusten.

Café del tiempo

Si en pleno invierno pides un café del tiempo en cualquier bar de Castellón te servirán un café con una copa de hielo. El resultado será el mismo si lo pides en verano, otoño o primavera. Sin embargo, si sales fuera de las fronteras de la provincia y, sobre todo, de la Comunitat, da igual la estación, pues posiblemente el camarero te ponga cara de póquer ante esta petición.

Cremaet

Más de lo mismo te sucederá si solicitas un ‘cremaet’. Con una diferencia. Si explicas qué es un café del tiempo lo entenderán y atenderán tu petición, mientras que más vale que no expliques lo que es un cremaet, porque difícilmente lo que te sirvan se asemejará a lo que puedes degustar en buena parte de los bares de la provincia. La teoría está clara: Licor quemado (ron, coñac o incluso whisky), azúcar, café y unos granos de café, acompañados por ralladura de limón y/o canela. A la hora de ponerlo en práctica ya es más difícil…

Xa

En Valencia por ejemplo dicen xe, pero en Castellón no, aquí se dice xa, que viene a ser una expresión de desaprobación, pero tampoco demasiado. Si la desaprobación es importante, la expresión será más gruesa…

Placeta

Muchos niños en Castellón pasan su tiempo de esparcimiento personal en la “placeta” o incluso “replaceta”, que como ya sabrán nuestros lectores se refieren a la plaza, pero en la RAE no lo tienen tan claro. Si introduces ese término lo que aparece es lo siguiente: “La palabra placeta no está en el Diccionario. Las entradas que se muestran a continuación podrían estar relacionadas: placenta, placero, planeta”. ¿?

I avant

Y punto. Y ya está. Y se acabó. Esto viene a significar ‘i avant’.

Manjóvenes

Volvemos a la gastronomía. Fuera de la Vall d’Uixó pocos conocen este delicioso dulce de origen musulmán al que se da forma con los dedos para formar una corona.

Bocadillo de paté especial

Ojo que muchos castellonenses quizá no sepan que uno de los bocadillos más típicos de la provincia, formado por paté, huevo, queso y lomo, con todos estos ingredientes a la plancha, no es fácil de encontrar lejos de la ‘terreta’. Sin duda no es tan típico como la paella o el cremaet, pero está bien rico y es muy nuestro.

Pilotes de frare

Una exquisitez de Castelló, Vila-real y alrededores. Similares a las berlinas, con forma redondeada y bien rellenas de crema.

Flaons

Una exquisitez de Morella. ‘Pastissets’ rellenos de requesón, almendra, azúcar y canela.

De categoría

¿Cómo están de buenos los manjóvenes, bocadillos de paté especial, pilotes o flaons? De categoría. En el resto de España dirían deliciosos, buenísimos, aquí cuando algo roza o alcanza la perfección está “de categoría” e incluso “de categoría internacional”.

Renegar

Los modernos hablan de ‘haters’. Aquí hablamos de renegones, del verbo renegar, que viene a significar protestar o refunfuñar.

Villa/maset

En Benicàssim hablan de villas y en poblaciones como Vila-real, de masets. Fuera de Castellón son chalets, caseríos, casas… pero esta provincia ‘is different’.

Moniato

Uno de los insultos más empleados de Castellón junto con borinot o fill de puta. No lo decimos nosotros, lo dijo una investigación liderada por María del Carmen Méndez Santos, profesora del Área de Lingüística de la Universidad de Alicante, y Jon Andoni Duñabeitia, director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad Nebrija.

Quiénes somos nosotros para negarlo. Ojo porque de insultos autóctonos también hay que decir que hay variedad: mig ouet, cap de suro, borinot, pardal, ploramiques, milhomens, figamolla, figamustia, pintamonas o capsot. Como ven, en este apartado el lenguaje es bastante rico…

Vaig a diteu

Si te interpelan con esta expresión, atiende que es importante. Viene a significar “voy a decírtelo”, pero con un punto más de mala leche.

Allavontes

En valenciano hablan de llavors, en castellano, de entonces. En Castellón muchos emplean el término “allavontes” y, ojo, también se pueden encontrar con el no menos común “entonses”

Una monà

Si algo nos gusta, en Castellón decimos que es ‘una monà’.

Coent

Si algo no nos gusta, en Castellón decimos que es ‘coent’, aunque con matices. No es que no guste porque sea feo, sino por cutre, por intentar llamar la atención con poco gusto.

Comboi

Cuando algo te hace ilusión, hablamos de comboi, con la variante comboiante, que viene a ser el familiar o amigo al que no le duelen prendas a la hora de dar ‘estrenas’ o regalos. Si te dicen que alguien es comboiante, permanece cerca de él.

Encalar

Aquí las pelotas no se pierden. Se encalan. Si vas a jugar a la placeta ten cuidado con el ‘milhomens’ que no encale la pelota porque se acaba el juego.

Te invitamos de nuevo a que nos envíes la palabra autóctona o la típica expresión que a tu juicio falta en este artículo, pues así la incluiremos en nuevas entregas: