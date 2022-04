La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, presentó este miércoles su programa electoral, compuesto por 144 medidas articuladas en seis ejes estratégicos. Alcón, que opta a revalidar su cargo el próximo 11 de mayo, presentó también a su equipo de gobierno, con el compromiso de "trabajar con intensidad, ser autoexigentes y mostrar empatía cuando las circunstancias lo requieran!

Margen de mejora

En concreto, la rectora destacó que el lema de su campaña es Un impuls renovat i compartit per l'UJI. Quiso poner en valor lo logrado tras años duros marcados por la pandemia, señalando que ha cumplido con las acciones concretas a las que se comprometió hace 4 años. No obstante, señaló que "siempre hay margen de mejora" y que "las personas pasamos pero la institución permanece", apelando a trabajar siempre por el bien colectivo de la UJI.

Programa

En concreto, señaló que su programa electoral parte de la experiencia de la gestión y de una escucha activa a toda la comunidad universitaria. Así, como datos resaltó que ha recibido más de 600 consultas, recogido 40 aportaciones, revisado 31 medidas y reincorporado 2 nuevas acciones. "Queremos que el programa sea vivo y esté abierto", señaló, añadiendo que si hay ideas que de forma realista alguien considera que pueden llevarse a cabo en los próximos 4 años se comprometen a estudiarla. Un programa para atender a las necesidades presentes y futuras de la universidad y a las de la sociedad a la que sirve.

Incorporación

Entre las acciones que ha incorporado se encuentran el reconocimiento a la labor de representación que ejerce el estudiantado, así como atender a la reivindicación del colectivo predoctoral de la UJI para que tenga las mismas condiciones que otras personas en la misma situación así como apostar firme por la docencia en valenciano.

Seis ejes

Los 6 ejes programáticos son las 1) Personas; 2) Formación y Estudios; 3) Generación de Conocimiento, transferencia e Innovación; 4) Igualdad, responsabilidad social y compromiso cultural y lingüístico; 5) Internacionalización y 6) Gobernanza, recursos y sostenibilidad.

Personas

En el ámbito de las personas, señaló que "el estudiantado es la razón de ser de la Universidad". "Lucharemos por que el acceso, la permanencia y la inserción laboral del estudiantado se haga en las mejores condiciones de igualdad e inclusión posibles", añadió. En el ámbito de participación del estudiantado, apostó por que se vean reconocidas sus tareas de representación. Respecto a los trabajadores, señaló que "la UJI necesita tener una relación de puestos de trabajo con visión de futuro que dé respuesta a las necesidades actuales y saque lo mejor que tenemos de nuestro personal". También añadió que seguirá luchando por la eliminación de la tasa de reposición. Si no lo conseguimos, seguiremos buscando alternativas para hacer posible esa promoción y consolidación del personal docente e investigador. También se comprometió a mejorar las condiciones del profesorado asociado. También apostó por mejorar la salud integral de toda la comunidad universitaria, incidiendo en la prevención.

Estudios

En el ámbito de estudios aprovechará el nuevo decreto de enseñanzas para profundizar en la formación dual, la certificaciones y reciclaje profesional, así como extender la acreditación institucional a todos los centros y escuelas. En el ámbito de los estudios, se seguirá revisando la oferta de títulos oficiales y propios para que sea atractiva, diferenciada y responda a las necesidades de la sociedad. "En estos momentos, hay dos ámbitos de revisión de oferta, Humanidades y Economía, Finanzas y Administración; queremos hacerlo bien", señaló.

Generación de Conocimiento, transferencia e Innovación

Alcón añadió que se acompañará al personal investigador, en todas las etapas de su carrera investigadora y en todas las fases de los proyectos (elaboración, realización y difusión) y a la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación. Seguirá apostando por las cátedras y aulas de empresa. También apostó por conseguir ampliar el Espaitec ya que en estos momentos hay empresas pidiendo instalarse y no tienen posibilidad de respuesta. No obstante, no concretó cómo. También por incorporar a la estructura de la universidad el apartado de transferencia, para que llegue a la ciudadanía la investigación que se hace en la UJI.

Igualdad, responsabilidad social y compromiso cultural y lingüístico

Alcón apuntó que se está en puertas de desplegar dos planes, el de igualdad e inclusión a personas con discapacidad. Propuso hacer un modelo de cooperación de la UJI con el entorno. En el ámbito de la cultura, abogó por incorporar al estudiantado en las propuestas culturales. En el lingüístico, prometió dar formación en lengua propia, y acreditación y formación en lenguas extranjeras. También reactivará los lectorados en catalán y apoyo a la docencia en valenciano.

Internacionalización

La rectora abogó por extender a todos los ámbitos la internacionalización, de los programas culturales, educativos, y programas conjuntos internacionales, así como la modalidad virtual y combinada para que independientemente de los recursos económicos, la internacionalización forme parte de la formación del estudiantado. También incidió la internacionalización exterior para aquellos que se están iniciando en la carrera investigadora, favoreciendo la cotutela y doctorados internacionales y un programa de acogida del personal investigador combinado para tener la internacionalización en la propia universidad.

Gobernanza, recursos y sostenibilidad.

Apostó por un modelo de gobernanza ético y responsable, buscando recursos siempre que sea posible y buscando la sostenibilidad. El despliegue de los estatutos, adaptación de las normativas y consolidación del campus y ampliación del Espaitec avanzando en la sostenibilidad ambiental del campus. En este ámbito, se refirió a la finalización de la facultad de Ciencias de la Salud, la adecuación de Humanas, la habilitación del edificio de colorines y rectorado, así como terminar el nuevo edificio de Investigación y el de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales. No obstante, matizó que "si se presenta alguna otra oportunidad, no la vamos a dejar escapar".

Consulta el programa electoral completo aquí.