La 'influencer' de Castellón Gal·la Mora ha salido al paso de las críticas que está recibiendo en los últimos días a raíz de su última publicación en Instagram. La castellonense, con casi 250.000 seguidores en su perfil, se dio o conocer en la última edición del popular programa de Mediaset 'La isla de las Tentaciones' en la que participaba como una de las parejas que formaban parte del formato.

En su última imagen compartida en la popular red social posaba en bikini, ha provocado multitud de críticas de algunos usuarios que parece que no les ha gustado su última imagen compartida. Una foto publicada que cuenta con 35.000 'me gusta' y que casi llega a los 500 comentarios, lo que gran parte de ellos son de perfiles que han aprovechado la ocasión para juzgar a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Por ello, Gal·la ha reaccionado en su cuenta de Instagram para responder a los críticos: "Salir de Baila Conmigo para leer los comentarios que ha tenido esta publicación me parece lamentable. Nadie debería de juzgar la forma de vestir, si quiero ponerme un bikini que me tape el pezón, me lo voy a poner. Esta red social debería de tener un poquito más de respeto...".