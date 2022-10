En First Dates se viene a buscar pareja, pero a veces vuelves como has venido: soltero o soltera, sin pareja. Y otras hay suerte y conoces a una persona encantadora y estableces una cierta conexión con ella o simplemente haces una bonita amistad. Han pasado por el restaurante del programa muchísimas personas cada año y esta vez le ha tocado a Paqui y a Germán, dos andaluces con el acento bien marcado.

Paqui, sevillana y auxiliar de enfermería, ha venido a First Dates a encontrar el amor. “Soy muy visual, me tiene que gustar a simple vista”, ha admitido la sevillana. Imprescindible: "Ser educado". La mujer establece como fundamental la actitud, pues ve evidente que es una característica de pura importancia en la forma de ser de un varón. “He encontrado hombres que merecían la pena, pero uno está casado, otro vive lejos…”, tal y como ha revelado la andaluza.

Germán, gaditano y prejubilado, también busca lo mismo, que físicamente le agrade. “Un hombre siempre tira al físico, en mi caso, de cintura para arriba”, ha confesado el participante. Le gustan los ojos, la sonrisa y el peso que tenga una mujer. “Con la mala suerte que tengo, no sé con qué me voy a encontrar, pero finalmente es justo lo que yo quería”, ha pensado el andaluz al verla.

No obstante, cuando Paqui ha visto a Germán, solamente ha pensado en una cosa: “No es el hombre de mi vida”. Lo cierto es que no le ha atraído de ninguna de las maneras. Así qué no, Germán no ha tenido toda la suerte que él creía.

De hecho, cuando la cita parecía ir muy bien y se lo estaban pasando estupendamente, el gaditano ha manifestado al ver y probar el coulant: “Este postre está como tú”. Después, más tarde, delante de cámaras, antes de tomar la decisión y sin estar presente Paqui, ha revelado: “Yo la miraba y no me podía comer el pastel, me quería comer otra cosa”. Otra cosa que no se comerá porque la sevillana no quería tener más citas con él, ya que le ha faltado el feeling y no le ha gustado físicamente, pero le ha parecido una persona agradable.