La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes en Castelló que se ha decretado el nivel máximo de incendios forestales y que se han reforzado los vuelos y las rutas de vigilancia preventiva para cubrir las zonas boscosas más susceptibles. La consellera presentó junto al presidente de la Diputación, José Martí, el dispositivo de incendios para el verano, con 750 efectivos.

Ola de calor atípica

"Estamos sufriendo una ola de calor africano atípica en estas fechas, lo que nos ha obligado a elevar el nivel de preemergencia entre hoy y el miércoles, 3 jornadas en los que nuestros servicios estarán todavía más vigilantes", expuso Bravo, quien señaló, además, que "desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos indicaron que a partir de la noche del domingo iba a darse la situación que mayor riesgo puede generar pues esta tarde se esperan tormentas eléctricas secas".

Inversión autonómica

Destacó la importancia del trabajo realizado conjuntamente por la Generalitat con el Consorcio de Bomberos, al que la administración autonómica aporta cada año 4,6 millones de euros.

Añadió que solo en la provincia de Castellón se han invertido más de 700.000 euros para adecuar y reformar las instalaciones del servicio de bomberos forestales de la Generalitat. También anunció la creación de un centro logístico provincial que, desde la ciudad de Castelló coordinará todas las necesidades.

Efectivos en Castellón

Añadió que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias cuenta con 840 efectivos de intervención en todo el territorio de la Comunitat, con una presencia destacada en la provincia de Castellón, que es la segunda más montañosa de España y atesora algunas de mayores joyas naturales como la Tinença de Benifassà, la Serra d'Espadà, la Serra d'Irta, el Desert de les Palmes, la zona norte de la Calderona y nuestro emblemático Penyagolosa.

En concreto, Bravo destacó que en Castellón la Generalitat ha activado un dispositivo formado por 279 efectivos operativos entre bomberos forestales, técnicos y personal logístico, 18 unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, 2 unidades helitransportadas de bomberos forestales, 18 autobombas, 21 vehículos todoterreno, 3 aviones, dos de carga en tierra y uno anfibio y dos helicópteros de coordinación y extinción.

Novedad

"Como novedad en esta campaña vamos a ampliar el tiempo de servicio de estos helicópteros para que ese operativo esté activo todo el año, de modo que vamos a duplicar la capacidad de respuesta durante la primavera y el otoño, pues el cambio climático ha provocado que los incendios forestales ya no se den únicamente en verano", añadió.

Coordinación

Ejemplo de la coordinación fue el trabajo realizado conjuntamente entre Bomberos del Consorcio y Generalitat el verano pasado durante la extinción del incendio de Azuebar, el más grave de la Comunitat que arrasó 500 hectáreas o el esfuerzo de coordinación de recursos para paliar los efectos del temporal Filomena que dejó aisladas en esta provincia a numerosas poblaciones o la magnifica coordinacion en la larga y dura tarea de afrontar toda la emergencia derivada de la pandemia.

Primavera más húmeda

Además, señaló que el año pasado los bomberos forestales tuvieron que intervenir en 1.861 incidentes en la Comunitat, un año en el que también hubo una primavera muy lluviosa. Esta lluvia ha aportado humedad a nuestros montes, los ha hecho más resistentes al fuego pero no por ello debemos bajar la guardia. Así, quiso recordar el ejemplo del incendio de Azuébar, el más grave de 2021.

Campaña de verano

Bravo apeló a la colaboración de la ciudadanía con responsabilidad si se realizan actividades en espacios naturales y colaboración con los servicios de emergencias si somos testigos de un fuego. "La campaña de verano acaba de comenzar. Solo este fin de semana se han declarado cinco incendios. Estamos en un nivel de preemergencia 3, lo que supone reforzar nuestros vuelos de vigilancia preventiva y también que el dispositivo de bomberos forestales se dedique plenamente alas labores de vigilancia. Nos enfrentamos ya a las temporadas con mayor riesgo de incendios forestales y estamos preparados para combatirlo", dijo Bravo, que recordó que el 96% de los incendios son responsabilidad humana

Más afluencia a espacios naturales

Bravo añadió que la afluencia a nuestros parajes naturales crecerá este verano tras 2 años de restricciones derivadas de la pandemia y por tanto a mayor afluencia también se incrementa el riesgo de incendios.

"El valor de nuestro patrimonio natural es incalculable, el coste que tenemos que asumir, no lo es. Por eso desde 2016 hemos aumentado en un 24% la dotación presupuestaria para la extinción hasta los 101 millones", agregó Bravo.

Más riesgo por el cambio climático

Sin embargo, estos recursos están amenazados por los efectos del cambio climático. "Cuando la temperatura del planeta suba 1,5º más lo incendios forestales se van a disparar un 40% más según los expertos", añadió. Por ello, recordó, desde 2015 hemos orientado todas nuestras políticas de gestión de las emergencias a adecuar nuestros dispositivos a los retos que impone el cambio climático como la nueva tipología de incendios, más virulenta, imprevisible, estamos viendo ahora con el terrible incendio de Sierra Bermeja en Málaga", añadió.

Bravo por último recordó que en la Comunitat contamos con un impresionante patrimonio repartido entre los 22 parques, los 298 espacios naturales y 1,3 millones de hectáreas de terreno forestal que albergan más de 19.000 especies, es decir, el 20% de la biodiversidad del territorio español. "El valor de nuestro patrimonio natural es incalculable, el coste que tenemos que asumir, no lo es. Por eso desde 2016 hemos aumentado en un 24% la dotación presupuestaria para la extinción hasta los 101 millones", agregó.

No descarta limitar el acceso a los parques naturales

Preguntada por la posibilidad de restringir el acceso a los parques naturales en situaciones de alto riesgo de incendios Bravo señaló que a partir la declaración de emergencia 3 se establecen determinadas restricciones, en tema de quemas queda totalmente prohibido. Sin embargo, el nivel 3 no determina una prohibición de acceso a los parques naturales, que es una medida que exige que se cumplan determinadas condiciones de cautela. "Tendríamos que decretarla de forma expresa como ya hicimos el verano pasado. Si consideramos necesario adoptar otro tipo de medidas convocaríamos a la Conselleria de Medio Ambiente para adoptar esta decisión. Lo hicimos el año pasado, en verano, en plenas vacaciones, donde el auge y trasiego de gente es mayor", añadió. No obstante, agregó, en el caso de esta ola de calor, "estamos en el inicio de una semana laboral y por tanto igual no es necesario adoptar esta restricción pero vamos a mantener reuniones de coordinación para estar preparados ante cualquier tipo de incidente porque el riesgo de incendio es muy elevado estos días", concluyó.