Castellón esquiva la primera ola de concursos empresariales

El mes de julio fue negro para la actividad empresarial, al dispararse la presentación de procesos de concursos de acreedores. Desde marzo del 2020, con el estallido de la pandemia, las compañías con problemas de liquidez estaban eximidas de presentar este mecanismo y, después de varias prórrogas fue el 30 de junio cuando se levantó el mismo. El resultado ha sido que en España se han presentado un total de 774 concursos, la cifra más alta desde el año 2014. En cambio, Castellón esquiva de momento esta avalancha, ya que según los datos aportados por Informa D&B, fueron 14 los concursos presentados en el pasado mes. Una cifra muy superior a los seis casos de junio, pero que no alcanza los niveles más elevados en la provincia. Sin ir más lejos, en el mes de mayo, cuando todavía estaba vigente la moratoria, fueron 17 las empresas que solicitaron ir a concurso, tal y como queda reflejado en la estadística mercantil de los Registradores de España. Y también fueron 14 los casos recopilados hace justo un año, en julio del 2021.

Cautela

Con todo, el hecho de que Castellón no haya alcanzado cotas tan preocupantes como en el resto de España no significa que haya pasado de largo la oleada de concursos. En primer lugar, porque hay dos meses de plazo, por lo que las empresas más tocadas por la sucesión de crisis --primero la del coronavirus y luego la energética-- tienen de plazo hasta el 1 de septiembre para hacer pública su falta de liquidez, lo que aboca a un proceso concursal con quitas de las cantidades a pagar a sus acreedores, o directamente la liquidación de las sociedades.

El fin de la moratoria ayudará a poner luz sobre el número de las llamadas empresas zombi que hay en Castellón. Una denominación que engloba a aquellas compañías que no son viables, al no poder cumplir con sus obligaciones económicas, así como aquellas que no tienen una actividad y no presentan sus cuentas. Los administradores concursales de la Comunitat ya advirtieron de que septiembre será el peor mes.

Los sectores con más presentaciones

La mitad de los 14 procesos concursales comunicados en el mes de julio en Castellón corresponde a la construcción y las actividades inmobiliarias, según la recopilación de Informa D&B. Le sigue el comercio, con tres casos, las comunicaciones (2), y el transporte y la hostelería con un concurso cada uno. Son actividades que han sufrido de lleno las turbulencias de los últimos dos años, tanto por las restricciones para desarrollar su negocio como por el incremento de la inflación de los últimos meses.

Por otro lado, en julio fueron 35 las compañías que se disolvieron. Un número muy superior al de junio, con 24, pero que se mueve en niveles ya vistos, como los 34 de julio del pasado año o los 36 de junio del 2021.