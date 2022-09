Juan Pedro y Toni, dos vecinos del Grau de Castelló, se vieron sobresaltados la pasada madrugada ante un avistamiento inaudito mientras pescaban sobre las 6.00 horas. Todavía “con los pelos de punta” enviaron el vídeo que grabaron en el puerto a este periódico con la intención de dar respuesta a sus dudas. “Nos gustaría que alguien nos explicara qué ha podido ser, porque en vivo estaba claro que no era un avión, un dron o un reflejo. Seguro que alguien más lo habrá visto”, reconocían. Pues sí, otros muchos lo vieron pese a lo intempestivo de las horas y han tenido a bien compartirlo con Mediterráneo.

Uno de los vídeos que nos ha llegado del extraño avistamiento fue grabado por Víctor Pastor y José Luis Pastor, que relataban lo siguiente: “Sobre las 5:30 am cuando nos íbamos a trabajar hemos visto un ovni a unos 500/1000 metros de altitud por encima de la ciudad de Castelló”. Prosiguen con su testimonio de esta manera: “Era una aeronave muy muy grande con unos focos de color blanco que podrían iluminar un campo de fútbol de la luz que desprendía dicha nave, lo más misterioso es que estaba todo en silencio y no se escuchaba ningún ruido tipo motor y avanzaba muy despacio”. Afirmaban por último que “no era un helicóptero, dron, ni nada similar. En el vídeo se puede ver cómo se mueve una nube a su alrededor a la vez que avanza dicho objeto volador”. El vídeo en cuestión es el principal que acompaña esta información.

Pero no solo de Castelló nos han llegado imágenes. Lectores de puntos tan dispares como Miranda de Ebro, Girona o Córdoba se han dirigido a este periódico para relatar una experiencia similar. Volveindo a la provincia, en Onda José Antonio Almazora recordaba el avistamiento de la siguiente forma: “Yo he visto lo mismo que los pescadores desde mi puesto de trabajo en Onda. Estaba tan asombrado que lo he grabado porque era muy misterioso”.

El vídeo de Onda es el siguiente:

Desde l’Alcora, Charo destapa que su hija también ha podido grabar este fenómeno desde el balcón sobre las 6.00 horas de la madrugada. “Habrá estado en el cielo durante un minuto más o menos y ha sido muy extraño”, afirma al tiempo que añade lo siguiente: “Era una nube y ha ido esfumándose y desapareciendo como si nada”.

El vídeo de l’Alcora es el que se puede ver a continuación:

Más vídeos de la provincia, en este caso desde Figueroles, donde Gabriel da Silva asegura que ha visto a la misma hora que los testigos anteriores “una especie de zeppelín que no hacía ruido, pero emitía luz”, como podemos ver en el próximo vídeo:

Iván Gustems, desde les Coves de Vinromà nos envía las siguientes imágenes:

Desde el puerto de València también nos envía esta foto una lectora, que afirma estar “alucinada” desde que ha visto “esa enorme nave acompañada de una nube. Nunca había visto algo así”.

Posible explicación

Lo cierto es que este fenómeno podría tener una explicación según el alicantino Nahúm Méndez Chazarra, conocido en twitter como @geologoenapuros:

Esta pasada madrugada hemos tenido, desde la península, la oportunidad de ver el encendido para desorbitar la segunda etapa del Falcon 9 que apenas un par de horas antes había lanzado un nuevo grupo de Starlink. Así se ha visto desde Daya Vieja (Alicante). pic.twitter.com/wz5S0TbCwc — Un geólogo en apuros (@geologoenapuros) 5 de septiembre de 2022

Apasionado de las ciencias en general ha asegurado que el fenómeno grabado desde distintos puntos de la provincia y del territorio nacional correspondería al encendido de la segunda etapa de un cohete, en este caso el Falcón 9, con el que en la pasada madrugada se enviarían 51 satélites de Starlink, una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste.

La compañía, cuyo CEO es el mediático dueño de Tesla Elon Musk, habría encendido todas las alarmas ante el posible caso ovni en España con un avistamiento que no es el primero de estas características ni presumiblemente será el último en la provincia de Castellón.