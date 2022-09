La mitad de escolares de Castellón vuelve a las aulas sin la vacuna contra el covid

La mitad de los 48.000 escolares de entre 5 a 12 años de la provincia de Castellón que regresan a las aulas el próximo lunes lo hacen sin la pauta completa contra el coronavirus. La amplia cobertura vacunal entre la población adulta no se ha reflejado en el segmento más joven con posibilidad de vacunarse frente al SARS-CoV-2. Actualmente, según datos del Ministerio de Sanidad, solo el 48,8% de este grupo de edad en la Comunitat cuenta con las dos dosis, mientras que el 64,2% ha recibido un único pinchazo, lo que no garantiza una correcta inmunidad frente a este virus que aún presenta numerosas incógnitas.

De todos modos, aunque el porcentaje resulta bajo si se compara con el de los mayores de edad que supera con creces el 90% de la población diana, la Comunitat se encuentra por encima de la media nacional, que se sitúa, en estos momentos, en un 45,6%.

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría y presidenta del Colegio de Médicos de Castellón, Eva Suárez, ha recordado que los facultativos insisten a las familias en la idoneidad de inmunizar a sus hijos frente al coronavirus, aunque estos no sufran la virulencia del covid-19, dado que el principal factor de riesgo de padecer la enfermedad de modo grave es la edad. «Nosotros en las consultas recomendamos ponerla, aunque es verdad que para organizar la vacunación hay que agrupar a personas dado que de un vial salen diez dosis, lo cual lo complica», explica la pediatra.

Un «desastre» de campaña

Suárez considera que la campaña de inmunización a escolares fue «un desastre desde el principio, ya que se anunció muy rápido sin apenas dar tiempo a los padres y en un momento -durante la sexta ola- en el que muchos niños estaban contagiados o aislados al ser contactos estrechos de positivos». «No se hizo ni se está haciendo captación, hay padres que no saben qué es lo mejor», remarca.

Sin duda, la vacunación en los niños se ha estancado desde hace meses, ya que las cifras no van en aumento. La cobertura vacunal alcanzada, hasta la fecha, se aleja y mucho del 75% que logran las vacunas pediátricas aconsejadas por los médicos pero no financiadas por la Seguridad Social, como la del meningococo B o el rotavirus, o el más del 95% de todas las restantes del calendario vacunal. De todos modos, Suárez considera que todavía es pronto para decidir si incluir este pinchazo en el calendario actual.

Sin medidas especiales

Y es que, aunque esta vaya a ser una vuelta a las aulas libres de coronavirus sin medidas especificas con una incidencia a la baja en el número de nuevos positivos, no hay que bajar la guardia. El frío, el incremento de las interacciones sociales y de las actividades en interiores son elementos que facilitarán los contagios y otras infecciones de transmisión respiratoria se extiendan entre la población infantil, según ha señalado la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

«Tras una relajación de las medidas anticovid en el verano, en el nuevo curso escolar, no parece necesaria ninguna medida de protección especial en los centros escolares», explica el vicepresidente tercero de la entidad, Pedro Gorrotxategi. «Aunque las mascarillas, distancia de seguridad, restricción de la movilidad, etc., han contribuido a reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, no parecen necesarias en el momento actual», comenta el portavoz de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, al tiempo que insiste en seguir las medidas de protección generales como el lavado de manos, ventilar los espacios o usar la mascarilla en caso de tener algún tipo de síntoma.