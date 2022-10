Los sindicatos CCOO y UGT han convocado para este viernes en pleno centro de Castelló una concentración y posterior manifestación para continuar reivindicando avances en la negociación colectiva del convenio del azulejo por parte de la patronal Ascer y para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Mientras no haya un cambio en la postura de la patronal en cuanto a la negociación del convenio, ha explicado Vicente Chiva, secretario general de Fica UGTPV Castellón, "se mantendrán las medidas de presión". Por su parte, Jordi Riera, secretario general de la federación del Hábitat de CCOO, ha añadido que la concentración tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza María Agustina.

Los sindicatos han mantenido durante este jueves una reunión para concretar las líneas a seguir en materia de presión ante la falta de avance en la negociación de un convenio que "debe frenar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector".

Las movilizaciones comenzaron ya el pasado 23 de septiembre con una concentración y posterior manifestación en Castelló, y se repetirán este viernes por el centro de la capital de La Plana y hasta la sede de la patronal azulejera Ascer.

La semana que viene se estudiarán nuevas medidas de presión y acciones ante el actual "bloqueo" de la negociación colectiva.

Los dirigentes sindicales han señalado que "las organizaciones sindicales y sociales no podemos permitir que aquellos que reciben ayudas del Estado o administraciones públicas no cumplan con su responsabilidad social y laboral, es decir, no pueden recibir ayudas aquellos que se aprovechan de las circunstancias contextuales para no negociar los incrementos salariales de sus trabajadores y trabajadoras y aun así reciban subvenciones públicas”.

Los sindicatos piden que la patronal implemente incrementos salariales que estén vinculados al IPC, con el fin de proteger la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Además, piden a la patronal la necesidad de ser "solidarios" en un contexto complicado de crisis en el que reclaman "un equilibrio social"