Castellón vive su Halloween más eterno: agenda, máscaras, trucos y más...

¡Happy Halloween! (Feliz Halloween) De la esencia de calabazas y brujitas queda poco. La tradición americana de la fiesta de Halloween ha escalada puestos en Castellón en cuanto a elementos terroríficos y se ven por las calles disfraces y maquillajes cada vez más elaborados, así como una descomunal agenda de eventos organizados por instituciones públicas y privadas: desde una biblioteca al ayuntamiento con fiestas dentro del Casal Jove o en un parque, o en discotecas y restaurantes tematizados.

Si tiene algo este Halloween es que ya es el segundo de plena normalidad tras el covid y el más largo. Desde mediados de la semana pasada ya empezaron los disfraces de niños en academias y actividades en bibliotecas, el viernes en los colegios, etc. Este fin de semana, en especial el sábado, le ha tocado el turno al ocio nocturno y los talleres de día para todas las edades. Y es que aunque la noche de brujas propiamente dicha es mañana, la del lunes 31 de octubre, al martes, 1 de noviembre, prácticamente van a ser seis días continuados de actividades sin tregua en torno al terror, desde el pasado jueves. En municipios como Segorbe incluso han preparado un ciclo de cine de varios días; o en Cirat, un pasaje del terror, pero posterior, el 5 de noviembre.

Disfraces tradicionales customizados

Si aún no tienes tu disfraz uno de los establecimientos con más solera en Castellón y donde te asesorarán es Todojuguete. Desde allí apuntan las tendencias para esta edición del 2022: «Pues este año no hay un disfraz estrella como tal. Se vende un poco de todo, muy surtido. Muchos niños se disfrazan de fantasma este año, pero no es algo generalizado. Vienen grupos».

Asimismo, la responsable de la tienda explicó: «No es como otros años que había un vestuario de moda: ya fuera de payaso, de Scream, ...Si no que se nota que hay mucha diversidad. Por un lado, el público infantil van más por libre este año en cuanto a temáticas. Y los adultos, en lugar de cogerse el típico disfraz de demonio o más característico de Halloween, pues eligen personajes que nada tienen que ver con el terror y los customizan». Al respecto, citó ejemplos como «varios grupos de chicos que han venido en busca de disfraces de princesa y luego se cogen maquillaje para mancharse la cara con sangre artificial. O bien adquieren un disfraz de Robin Hood y también lo hacen más terrorífico. En definitiva, el maquillaje es más protagonista».

Pinturas, sprays y ceras

A este respecto, contó cómo se compran materiales como «los acoples con plasticera que simula heridas con relieve en la cara que parecen reales. O la utilización de látex para simular un corte, etc. Se venden en general más pinturas y spray para el pelo que complementos. Porque los niños ya llevan la bolsa para los caramelos en la mano y no da para muchos más accesorios», reseñó.

Muchos jóvenes acudieron anoche a discotecas y repetirán en la noche de mañana lunes al martes: no han faltado pasajes del terror, actuaciones especiales y concursos de disfraces. Los escolares ya empezaron con fiestas el viernes tarde y repetirán con desfiles, talleres y recorridos todo el fin de semana hasta mañana: se hace casi obligado contar con dulces en casa por si hay visita infantil. «Todo se adelanta y por las fechas que se ha producido este año la celebración será más larga», añadieron desde Todojuguete, que lleva ya varias semanas vendiendo artículos de todo tipo. «Cada vez se vende mejor la decoración. Se tiende a adornar más con temática de Halloween los hogares, tanto las puertas como el interior de las casas. Se compran mucho las telarañas (además de blancas las hay de más colores), los banderines de calabazas u otros ejes temáticos de terror, o calabazas auténticas o de plástico para crear ambiente», añadieron.

El paso a paso de un maquillaje casero de impacto

Hace años que Sara, de Burriana, es experta en la caracterización y vestuario de disfraces caseros y todo tipo de decoración. Comparte con Mediterráneo el paso a paso del maquillaje de su hijo para este Halloween.

«Primero, empleo cola blanca especial para niños mezclada con agua. A partir de aquí, con papel de WC voy haciendo una forma que aparenta como si se levantara la piel», explica. «Con sombras de color morado y rojas se va realizando la profundidad. Los efectos sobre la piel de la cara se consiguen colocando copos de avena», relata. Toque final. Con pintura roja y negra se trabaja la profundidad del color, se tapan los copos y se cubre con sangre artificial.

Máscaras artesanales ‘made in Castellón' con destino EEUU

El castellonense Saúl Doménech recibe en estas fechas un sinfín de encargos. «Creadores a sueldo es una pequeña empresa de atrezzo y props artesanales centrada en artículos de terror y fantasía. En Halloween las reinas son las máscaras de calavera (un clásico) y las de estilo cultista, en homenaje a las novelas de Lovecraft. El grueso de ventas son para EEUU, donde no dudan en gastarse verdaderos dinerales en la pieza perfecta para sus vestuarios», relató.

'Performance' y actividades en el club de rol, estrategia, juegos de mesa y miniaturismo

Entre las entidades que preparan actividades está la Asociación Club Ávalon de Castelló --de juegos de mesa, rol, estrategia y miniaturismo, fundada en 1985--, que preside Jorge Macaya y que celebra su primer Halloween desde su reapertura en un gran local de la calle Obispo Salinas. Han preparado actividades relacionadas con los juegos de terror, partidas de rol de La Llamada de Cthulhu y Aliens; y juegos de mesa como Las Mansiones de la Locura, Zombicide o La Cosa; concurso de disfraces; talleres infantiles, etc.

Los cluedos en vivo

Y luego están los eventos privados, donde la originalidad va a más. Por ejemplo, Lydia, de Castelló, lleva años celebrando con sus amigos fiestas temáticas en torno a Halloween. «Cada vez elegimos una temática: por ejemplo, un Cluedo en vivo de terror sobre los años 20, al que había que acudir disfrazado cada uno según su personaje y averiguar quién era el asesino», relata. Y sigue explicando: «En otra ocasión nos disfrazamos todos de malos de película: como Darla, que aparece en la película Buscando a Nemo. O bien una quedada en torno al eje de Cuentos que salieron mal: el grupo acude disfrazado de los protagonistas de Caperucita Roja en estilo terrorífico pero con una nota disonante; y debíamos averiguar qué había salido mal en esa escenificación de la historia. La temática acota siempre el dress code».

Consejos de la Unión de Consumidores

En especial mañana las calles se llenarán día y noche de castellonenses ataviados para la ocasión. Por ello, el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat, Vicent Inglada, ha hecho un llamamiento al consumo responsable y sostenible (reutilizar disfraces o elaborarlos en casa), y sobre todo con productos seguros (que tengan el etiquetado CE, ojo a las máscaras y piezas pequeñas para evitar asfixia, telas y pelucas con materiales resistentes al fuego, como nylon o poliéster; y cuidado con las alergias a maquillajes o lentillas de colores no homologadas).