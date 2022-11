La subida del precio del menú en las cantinas de la Universitat Jaume I (UJI) ha desatado las quejas de los alumnos, por lo que desde el Consell de L’Estudiantat se han puesto en contacto con el Servei de Contratación y Asuntos Generales para que revise la concesión y saber hasta qué punto es posible que se haga esto y si es excesivo.

«Las quejas que más hemos recibido por parte de los estudiantes han sido a raíz de las comidas y porque se ha dejado de poner el aire acondicionado en las clases», señalan. «De una semana para otra aumentaron los precios y se llenaron las cafetería de cartelitos», añaden.

En la actualidad, una única empresa, Comertel tiene la concesión de todas las cantinas. «Somos conscientes del aumento general de los precios, pero también de que somos estudiantes», señalan desde el órgano estudiantil.

El túper, cada vez más extendido

Comer en la Universidad es una opción muy extendida entre los alumnos, para ahorrar tiempo, y la opción de llevarse la comida de casa está generalizada. De hecho, muchos estudiantes se quejaban este martes de la subida del precio del menú. La mayoría señala que escoge el túper o comprar algo en el supermercadp para ahorrar, además de considerarlo más saludable.

"Tenemos los exámenes dentro de poco y no resulta rentable coger el autobús para ir a casa, comer y luego volver. Elegimos túper porque resulta más barato y sabemos lo que comemos», señala Carina Niño, estudiante de la facultad de ciencias jurídicas de la UJI.

Día a día no nos lo podemos permitir

«Los precios de la cantina no son elevados, pero para el día a día no nos lo podemos permitir. Además, debo seguir una alimentación variada así que me preparo lo que necesito», abunda Isabel Sanz.

Ahorrar y comer lo que me gusta

Paula e Iris son opositoras comían este miércoles de fiambrera en la Casa del Estudiante de la UJI. Lo hacen «básicamente para ahorrar. Además, así no me arriesgo a que en la cafetería haya algo que no me gusta», señala Paula. En la misma línea Iris destaca el aumento de precio que ha experimentado el menú, que ahora no incluye la bebida. Ambas son graduadas, en Derecho y Administración de Empresas, respectivamente.

Plato casero

"Tengo una hora de descanso, con lo que no me sale rentable volver a casa. Como de túper porque me sale más económico. Han subido el precio del menú y encima ahora no incluye bebida. Para eso, te llevas la comida. Hoy por ejemplo, traigo un plato casero de pollo con salsa de almendras, que ha hecho mi abuela, y de postre una pera», explicaba Laura Álvarez, estudiante de Ingeniería Química, que comía en la terraza de la cafetería de la Escola Superior de Tecnologia.

No me renta ir y volver

Vengo de Burriana y no me renta ir y volver. Así que casi siempre como aquí. Llevo túper más que nada por ahorrar, aunque si tengo más hambre igual compro un bocadillo», explica Matei Pivolusca. Por su parte, Ana Roig vive cerca de la UJI pero prefiere quedarse a comer porque así aprovecha más el tiempo. Prefiere prepararse algo en casa y comérselo en la Universidad o comprarse algo de comer en Mercadona. Explican que el precio del menú ha subido el precio de 4,5 a 5,7 sin agua.

Menú completo

En la actualidad, el menú del día completo en las cafeterías de la UJI es de 5,7 euros sin bebida. Este menú consta de 4 primeros y 4 segundos a elegir, 3 guarniciones (una de ellas siempre será ensalada y que podrá ser primer plato también), pan y postre (lácteo o fruta o postre casero). No entra en el precio del menú completo la bebida y esta se abonará separadamente.

Además, existe un menú reducido de 4,8 euros que consiste en un plato único (bien un primero o un segundo a elegir del menú del día), acompañado de ensalada, fruta de temporada o producto lácteo. Los estudiantes disponen también del menú por el planeta (4,8) y de la posibilidad de bonos de 10 comidas con un descuento del 3%, según informan desde la UJI.

Valoraciones

Sin embargo, no todo son quejas entre los estudiantes. Juan Chiva señala que "soy de L'Alcora y por las mañanas hago prácticas en una empresa del Grau, a veces vengo al laboratorio de la UJI porque tengo una beca de colaboración. Muchas veces prefiero comer en la cafetería porque el menú está muy bien y no es muy caro. Me resulta más cómodo y la relación precio calidad está muy bien", concluye, desde la Cafetería de la Escola Superior de Tecnologia, la que más alumnos y mejores críticas tiene.

Mediterráneo se ha puesto en contacto con la empresa para preguntar por la subida de precios, pero no han respondido todavía. Trabajadoras del recinto aludían a la subida de precios de los supermercados.