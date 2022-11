Las consultas de los pediatras se llenan en Castellón por los virus otoñales

Nacieron durante la pandemia en mitad de multitud de restricciones de protección para evitar los contagios de coronavirus, pero también de los otros virus, como los respiratorios. Unas medidas, la mascarilla, la distancia social o el lavado de manos, que protegían de contraer resfriados, gripes o gastroenteritis. Ahora que estas limitaciones han decaído los niños que han nacido en el 2020 y 2021 y también los de este año están más expuestos a cualquier virus ya que, hasta ahora, no habían tenido un contacto directo.

Así lo explica la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría y del Colegio de Médicos de Castellón, Eva Suárez, quien advierte de que, en los últimos días, las consultas de pediatría están con las agendas llenas. "Hay mucha demanda porque está habiendo bastante afección de los virus respiratorios y gastroenteritis, similar a antes de la pandemia", señala la pediatra.

Los motivos son claros. Por una parte, los cambios de temperatura que está habiendo, a pesar de que el mercurio sigue marcando registros elevados para esta época del año y, por otro, el hecho de que las cohortes nacidas en estos tres últimos años no habían estado en contacto con los virus respiratorios. "Los padres se extrañan de que sus hijos contraigan en poco tiempo varios virus, pero es normal, ya que con la pandemia estuvieron protegidos y ahora no lo están", detalla Suárez. "Ahora vamos a ver lo que no hemos visto en casi tres años", concluye.

Por qué se llama a los niños mocosos popularmente

"Los padres deben saber que los mocos son normales en niños menores de cinco años, por eso, se les ha llamado popularmente mocosos. Los mocos son un mecanismo de defensa para eliminar los virus y no hay jarabe que los elimine", insiste Suárez, quien lamenta que la conciliación familiar es inexiste cuando los niños se ponen enfermos y no deben ir a la escuela.

Los pediatras ven en las consultas numerosas casuísticas y reacciones, por parte de los padres. Los hay que al mínimo síntoma acuden a la consulta, aunque tengan que recurrir a Urgencias, mientras que hay otros que pueden caer en la automedicación con los riesgos para la salud que esto conlleva. También los hay que hacen un uso racional del servicio sanitario.

Vacunación de la gripe

Los pediatras aplauden, como ya informó Mediterráneo, que en la próxima campaña de la gripe se vaya a incluir a cerca de 30.000 niños de seis meses a cinco años de la provincia de Castellón en el calendario vacunal contra este virus estacional. Hecho que ya están llevando a cabo otras comunidades como Andalucía, Murcia o Galicia, gobernadas por el PP. Y es que esta inmunización les protegerá a ellos, pero también a adultos vulnerables con los que tienen contacto, como los abuelos. De todos modos, la vacuna de la gripe sí se administra en la Comunitat a niños con patologías previas o considerados de riesgo.